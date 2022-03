Zweithöchster Wert: 39.493 Corona-Neuinfektionen

Die Omikron-Variante lässt die Infektionszahlen in Österreich erneut nach oben schnellen. Heute werden 39.493 neue Fälle gemeldet. Seit gestern sind 47 Infizierte verstorben.

Nach einem kurzzeitigen Abflachen der Infektionszahlen sorgt die Omikron-Variante des Coronavirus erneut für einen starken Anstieg. Die Ministerien melden heute 39.493 Neuinfektionen in Österreich innerhalb von 24 Stunden. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Ähnlich hoch waren die Zahlen zuletzt Anfang Februar. Der bisher höchste Wert an Neuinfektionen wurde am 27. Jänner diesen Jahres mit 43.053 verzeichnet.



Der Anstieg bei den Infektionszahlen schlägt sich auch im Schnitt der vergangenen sieben Tage und bei der Sieben-Tage-Inzidenz nieder. Beide Werte steigen stark an. Der Schnitt liegt nun bei 27.665, die Inzidenz bei 2167,9.

Auch in den Krankenhäusern gibt zeigt der Trend nach oben. 69 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion sind seit gestern in Österreichs Spitälern hinzugekommen. Insgesamt werden nun 2622 Infizierte stationär behandelt. Allein in der vergangenen Woche ist die Zahl der Hospitalisierten um 218 angestiegen. Auf den Intensivstationen werden heute hingegen sechs Corona-Infizierte weniger behandelt als noch am Mittwoch vor einer Woche. Derzeit benötigen 190 Schwerkranke eine intensivmedizinische Betreuung, um eine Person weniger als am Vortag.

Seit Beginn der Pandemie sind 14.888 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Allein seit gestern sind 47 weitere Todesopfer hinzugekommen. Innerhalb der vergangenen Woche waren es 227.

Weitere Informationen in Kürze.

(red.)