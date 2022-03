Volksbanken spüren Ukraine-Krieg vor allem am Sberbank-Europe-Ausfall

Bankengruppe hat im Vorjahr 219 Millionen Euro verdient, ein Rekordwert. Die Pleite der Sberbank Europe wird rund 60 Millionen Euro kosten.

Auch an den auf Österreich fokussierten Volksbanken geht der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen nicht ganz spurlos vorüber. Erste Auswirkungen sind bereits am Zusammenbruch der Sberbank Europe zu bemerken, denn die Bank muss als Mitglied der Einlagensicherung für einen Teil des Schadens aufkommen. Ein direktes Exposure in den Krisenländern habe man aber nicht, betonte Volksbanken-Chef Gerald Fleischmann. Bei Gewinn konnten 2021 indessen Rekorde erzielt werden.

"Natürlich wird Europa und damit auch die österreichische Wirtschaft unter dem Ukraine-Krieg leiden", so Fleischmann. Die Sanktionen gegen Russland seien richtig, aber wirtschaftlich belastend. Der Bankchef rechnet zwar nicht mit großen Folgen des Krieges für das Portfolio der Bank, am Zusammenbruch der Sberbank Europe seien die ersten Auswirkungen aber bereits spürbar.

Nachdem die Finanzmarktaufsicht (FMA) der Europa-Tochter der russischen Sberbank in der Nacht auf Mittwoch den Betrieb untersagt hat, wurde der Einlagensicherungsfall ausgelöst. Das trifft auch die Volksbanken, die mit einem Anteil von 6 Prozent an der Einlagensicherung beteiligt sind. Bei gesicherten Einlagen in Höhe von einer knappen Milliarde dürften die Kosten demnach bei rund 60 Millionen Euro liegen, sagte Fleischmann.

Diese Kosten fänden innerhalb der kommenden drei Jahre Eingang in die Bank. "Wir erwarten, dass wir rund 20 Millionen in den nächsten drei Jahren mehr in die Einlagensicherung zahlen müssen, als wir es ohne diesen Einlagensicherungsfall machen hätten müssen."

Prognose schwierig

Generell seien die Volksbanken aber vor allem bei Privatkunden und Kleinbetrieben exponiert, aber nicht bei Exporteuren - auch, weil die Bank nicht die richtigen Produkte für solche Kunden anbiete. "Unsere Zielkundschaft ist der Schlosser, der Spengler oder der Installateur der Umgebung und da erwarten wir, dass der von dieser Krise relativ wenig betroffen sein wird", sagte Fleischmann. Direktes Exposure in der Ukraine, Russland und Weißrussland habe die Bank keines. Auch Wertpapiere russischer Firmen halten die Volksbanken nicht.

Wie sich das kommende Jahr entwickeln werde, sei derzeit schwer zu sagen. Das vergangene Jahr lief jedenfalls gut für den Volksbanken Verbund. Mit 219,1 Millionen Euro sei ein "Rekordergebnis" erzielt worden. Zu verdanken sei das vor allem den deutlich gesunkenen Risikokosten. 2020 war der Gewinn noch wegen der hohen Rücklagen auf 20 Millionen Euro eingebrochen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag der Gewinn bei 148,4 Millionen Euro.

Die Risikokosten drehten aufgrund von Auflösungen im Jahresvergleich von minus 126,0 Millionen Euro auf ein Plus von 89,4 Millionen Euro. Die Bank habe ihre Rücklagen im Vorjahr zwar für weiterhin von der Coronakrise betroffene Branchen wie Handel oder Tourismus leicht erhöht, andere coronabedingten Rückstellungen konnten aber aufgelöst werden. "Das ergibt in Summe die positiven Risikovorsorgen von fast 90 Millionen in der Bilanz 2021, weil wir an echten Risikokosten heuer fast nichts hatten", so Fleischmann. Die Firmenkunden seien bei den Cashflows sehr gut aufgestellt, nicht zuletzt auch wegen der starken staatlichen Unterstützungen.

Kaum notleidende Kredite

Die Quote notleidender Kredite (non-performing-loans/NPL) blieb mit 1,9 Prozent niedrig. Das Kreditvolumen (Forderungen an Kunden) stieg leicht von 21,3 Milliarden auf 21,6 Milliarden Euro. Die Kapitalausstattung sei trotz der jüngsten Auszahlung an die Republik Österreich im Dezember solide. Die harte Kernkapitalquote stieg 2021 von 14,1 Prozent auf 14,4 Prozent an.

Aktuell sind noch 100 Millionen Euro - der insgesamt 300 Millionen Euro, die in der Finanzkrise in die damalige Krisenbank Volksbanken AG (ÖVAG) als Partizipationskapital eingeschossen worden waren- an die Republik ausständig. Diese müssen bis Ende 2023 zurückgezahlt werden. Ob die Volksbanken die Auszahlung schon vor Ablauf der Frist tätigen werden, sei noch nicht entschieden, sagte Fleischmann.

Die Volksbanken Wien - die größte der Volksbanken - erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 105,3 Millionen Euro, nach 30,8 Millionen Euro im Vorjahr. Die Risikorücklagen drehten auch hier von minus 26,6 Millionen Euro auf 16,6 Millionen Euro ins Plus. Das Kreditvolumen lag bei 5,40 Milliarden Euro und die harte Kernkapitalquote stand bei 16,9 Prozent.

(APA)