Anamaria Vartolomei: „Wir haben etwas richtig gemacht“

Im preisgekrönten Filmdrama „Das Ereignis“ gibt Anamaria Vartolomei eine Frau, die um ihr Recht auf Abtreibung kämpft. Der Film wurde in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet, sie erhielt zuletzt den César. Ein Treffen am Rande eines Wien-Besuchs.

Es ist eine bemerkenswerte Tour de Force, die Anamaria Vartolomei in Audrey Diwans Venedig-Siegerfilm „L’événement“ (Deutsch: „Das Ereignis“) hinlegt: Als junge Studentin Anne, die in der französischen Provinz der 1960er-Jahre um ihr Recht auf Abtreibung kämpft, bringt die 22-jährige Schauspielerin – die in einem rumänischen Dorf aufwuchs und im Alter von sechs Jahren nach Paris zog – eine enorme Intensität auf die Leinwand. Gerade erst wurde sie für diese großartige Performance mit einem „César“, Frankreichs wichtigstem Preis für Schauspielerinnen, ausgezeichnet.

Festen Blickes stemmt sich die Figur Anne gegen die Barrieren einer Gesellschaft, die Frauen stillschweigend in vorgefertigte Rollen zwängt, indem sie ihnen die Selbstbestimmung über ihre Mutterschaft entzieht: Strafbar war im damaligen Frankreich nicht nur Abtreibung selbst, sondern auch Beihilfe dazu. Schnörkellos, präzise und ohne Scheuklappen schildert der Film, der auf einem autobiografischen Text von Annie Ernaux basiert, den Hindernisparcours seiner Protagonistin auf dem Weg zur schmerzlichen Selbstermächtigung. Eine Rolle, die Vartolomei sehr viel abverlangte, wie sie im Gespräch mit dem „Schaufenster“ erzählt.

Anne, die Hauptfigur von „Das Ereignis“, ist eine enorm entschlossene Frau: Sie lässt sich allen Widerständen zum Trotz nicht von ihrem Ziel – einer Abtreibung – abbringen. Sind Sie ein ähnlich unbeirrter Mensch?

Ja, aber Anne hat mir noch mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein verliehen. Ich habe sehr von ihrer unbeugsamen Persönlichkeit gezehrt, ihre Courage und ihr Mut haben mir viel gegeben.



Haben Sie sich vor den Dreharbeiten mit der Buchvorlage von Annie Ernaux ­beschäftigt?

Es war das erste Mal, dass ich ein Werk von ihr gelesen habe. Anlass war mein Vorsprechen für den Film: Ich erhielt dafür ein Skript und hoffte, das Buch könne mir Antworten auf meine Fragen dazu liefern, ein paar Details klären und meinem Auftritt beim Casting mehr Komplexität verleihen. Später las ich es noch einmal, vor Drehbeginn, um es frisch im Gedächtnis zu haben. Inzwischen kenne ich viele Bücher von Annie Ernaux.