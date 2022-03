Ford trennt Elektroauto- und Verbrennergeschäft

An der Börse kam der Schritt gut an: Die Aktien notierten im vorbörslichen US-Handel 4,4 Prozent höher.

Ford spaltet sein Elektroauto- und sein Verbrennergeschäft in zwei unabhängige Einheiten auf. Das teilte der US-Autobauer am Mittwoch mit. Insider hatten am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, beide Firmen sollen eigene Namen erhalten, aber unter der Dachmarke Ford geführt werden. Letztlich sollten beide Sparten eigene Zahlen vorlegen, sagte einer der Insider. Branchenexperten halten es für möglich, dass Ford mit diesem Schritt langfristig eine Abspaltung des Elektrogeschäfts vorbereiten könnte. Ford-Chef Jim Farley hatte das zuletzt aber zurückgewiesen.

An der Börse kam der Schritt gut an: Die Aktien notierten im vorbörslichen US-Handel 4,4 Prozent höher. Nach Einschätzung des Brokerhauses Wedbush könnte der Elektroauto-Markt im nächsten Jahrzehnt auf ein Volumen von fünf Billionen Dollar wachsen.

(Reuters)