Nächstenliebe am Zehnmeterturm

Anton Knoll, 17, sah „schreckliche Bilder“ von den Ereignissen in der Ukraine und wollte seinem Freund Oleksiy Sereda, 16, sofort helfen. Er rief an, und lud den Wasserspringer nach Wien ein.

Wien. Diese Reaktion war wirklich außergewöhnlich: als der Wiener Teenager Anton Knoll die ersten Bilder vom Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine sah und Berichte dazu hörte, griff er sofort zum Handy. Der 17-Jährige rief seinen Freund Oleksiy Sereda, 16, an, bot ihm an, nach Wien zu kommen, bei ihm zu wohnen und mit ihm zu trainieren.

Beide sind Wasserspringer, lieben Salti, Schrauben und Drehungen vom Zehnmeterturm. Es mutet wie Nächstenliebe mit höchsten Haltungsnoten an. Sereda nahm jedenfalls dankend an, seit 48 Stunden ist der Ukrainer in Wien – und beide haben Spaß bei Übungen im Stadthallenbad.