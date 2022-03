Oligarch Mordaschow verliert Zugriff auf TUI-Aktienpaket

Der Milliardär aus Russland, der rund ein Drittel der Anteile an TUI hält, steht auf der EU-Sanktionsliste.

Der russische Großaktionär des Reisekonzerns TUI, Alexej Mordaschow, darf aufgrund der EU-Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Konflikt nicht mehr auf sein Aktienpaket zugreifen. So solle verhindert werden, dass Mordaschow Erlöse oder Gewinne aus seinem TUI-Investment erzielen könne, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Hauptaktionär scheide deshalb mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat aus. Auf das Unternehmen habe das keine Auswirkungen.

Der Milliardär aus Russland, der rund ein Drittel der Anteile an TUI hält, steht auf der EU-Sanktionsliste. Er hatte dies als unverständlich bezeichnet, da er keine Nähe zur Politik seines Heimatlandes habe. Mordaschow meinte, der Krieg sei eine "Tragödie für zwei brüderliche Nationen. Ich hoffe aufrichtig, dass in sehr naher Zukunft ein Weg gefunden werden kann, der den Konflikt löst und das Blutvergießen beendet." Er sei nie nah an der Politik gewesen und habe sich immer darauf konzentriert, wirtschaftlichen Wert und Arbeitsplätze in Russland und im Ausland zu schaffen. "Ich habe mit dem Entstehen der derzeitigen geopolitischen Spannungen absolut nichts zu tun und weiß nicht, warum die EU die Sanktionen über mich verhängt hat."

Eine Diskussion über Mordaschows Rolle läuft aber schon länger. So gab es etwa Kritik, die staatlichen Milliardenhilfen für TUI zur Bewältigung der Coronakrise kämen vor allem den Großaktionären zugute, während Mitarbeiter ihre Jobs verlören. Auf der Hauptversammlung des Konzerns vor drei Wochen wurde Mordaschow zwar mit großer Mehrheit wieder in den Aufsichtsrat gewählt, erhielt jedoch weniger Stimmen als andere Mitglieder des Kontrollgremiums.

Mordaschow ist auch Haupteigentümer des russischen Stahlkonzerns Severstal. Dieser stoppt nach einem Bericht der Agentur Tass alle Lieferungen in die EU. Severstal reagiere damit auf die Sanktionen gegen Mordaschow. Die Güter würden auf "alternative Märkte" umgeleitet, zitiert die Agentur den Stahlriesen. Dem Bericht zufolge könnten das etwa der Nahe Osten, Asien und Südamerika sein.

