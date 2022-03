Krieg, Inflation und Zukunftsängste: Willkommen in der Normalität

Im Bild ein Blumengeschäft in Kiew, zwei Tage vor dem russischen Angriff. Wer glaubt, dass ihn der Krieg in der Ukraine nichts angeht, irrt gewaltig.

Stetig steigender Wohlstand und eine grenzenlose Welt: Was für viele selbstverständlich scheint, war womöglich nur eine schöne, aber kurze Epoche.

Es relativiert sich vieles in Anbetracht des Krieges in der Ukraine. Während wenige Hundert Kilometer entfernt Menschen sterben, Mütter und Kinder über die Grenze fliehen und nicht wissen, ob sie ihre Männer, Brüder und Väter jemals wiedersehen werden, während im Kreml ein unberechenbarer Diktator offenbar zu allem bereit ist, um sich die Welt nach seinem Geschmack zusammenzubomben, steigt in Österreich die Inflation im Februar auf 5,9 Prozent. Wer also glaubt, dass ihn der Krieg in der Ukraine nichts angeht, irrt gewaltig. Jede und jeder einzelne wird dafür bezahlen. Wir bezahlen glücklicherweise nur mit Geld.