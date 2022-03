Corona-Fragen der Höchstrichter legen Blindflug offen

Die Antworten des Gesundheitsministeriums auf die Fragen des Verfassungsgerichtshofs sind häufig vage – zumeist wegen nicht verfügbarer Daten bzw. Datenverknüpfungen.

Auswertungen, die Limitationen unterliegen – müssten die Antworten des Gesundheitsministeriums auf die Fragen des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) mit einem Satz beschrieben werden, würde sich dieser anbieten.

Zwar gehen die Referenten des Ministeriums auf rund 55 Seiten auf so manche Frage ausführlich ein („Die Presse“ berichtete) und beantworten einige von ihnen auch ganz konkret, etwa jene nach dem Durchschnittsalter der Verstorbenen mit Covid-19 als Todesursache – nämlich 82,8 Jahre, unter 15 Jahren ist kein einziges Kind dabei, zwischen 15 und 20 sowie 20 und 25 jeweils eine Person.

Der Großteil der Stellungnahmen fällt aber vage aus. Mit der Begründung, dass für eine detailliertere Beantwortung die Datenlage nicht ausreichend sei. Ein Problem, das Gesundheitsexperten schon seit Langem beklagen und das es schwierig macht, in der Bekämpfung der Pandemie evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Das betrifft Lockdowns ebenso wie die Test-, Masken- und Impfpflicht. Ein (unvollständiger) Überblick über Österreichs Blindflug und was das für die in der Evaluierung befindliche Impfpflicht bedeutet.