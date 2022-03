Lenzing hat am Mittwoch in Thailand das größte Werk für Lyocell-Fasern eröffnet. Die sind laut Konzernchef Cord Prinzhorn das grünste Produkt in der Textilwirtschaft. Österreich sei anderen Industriestandorten gegenüber im Nachteil.

„Die Presse“: Man kennt Bilder aus der südamerikanischen Atacama-Wüste, wo sich Textilabfälle türmen. Der Baumwollanbau verbraucht viel Wasser und Fläche. Jetzt nehmen Sie in Thailand das weltweit größte Werk für nachhaltige, holzbasierte Lyocell-Fasern in Betrieb. Ist das die Zukunft der Textilindustrie?

Cord Prinzhorn: Lyocell ist das nachhaltigste Produkt in der Textilindustrie und wird es auch noch lang bleiben. Alternative Produkte wie Baumwolle können nicht mithalten, weder was den Wasserverbrauch betrifft, den Pestizideinsatz, den Flächenbedarf noch beim CO2-Ausstoß. In Thailand haben wir rund 400 Millionen Euro investiert, wir haben dort 300 Mitarbeiter und produzieren 100.000 Tonnen Lyocell, großteils für den Textilbereich. Das ist ein extrem wichtiger Wachstumsschritt für uns, um die Marktführerschaft zu behalten. Wir erhöhen unsere Produktion um rund 30 Prozent.

Welches Holz verwenden Sie für Lyocell?

Je nach Region vor allem Buche und Eukalyptus, gänzlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Diese Hölzer sind sehr stark nachwachsend und auch kein Konkurrenzprodukt. Sie nehmen niemandem etwas weg. In Thailand versorgen wir uns zudem mit Energie aus Biomasse. Das neue Werk – übrigens das größte seiner Art weltweit – verursacht kaum bis gar keine Emissionen.

Warum Thailand?

Der Markt ist regional und sehr kundenorientiert. Der Qualitätsanspruch ist für uns sehr hoch und wir können ihn dort erfüllen. Die Leute, die wir gefunden haben, aber auch die Infrastruktur und die Energieversorgung sind sehr interessant. Dazu kommt, dass der Industriepark in Thailand proaktiv nach einer Ergänzung mit einem guten ökologischen Fußabdruck gesucht hat. Das hat gut gepasst.

Der jüngste Bericht des Weltklimarats zeichnet ein verheerendes Bild. Das Zeitfenster, in dem sich noch etwas gegen die Klimakatastrophe tun lässt, schließt sich. Schärfen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele noch einmal nach?

Wir sind Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, wir wollen bis 2050 als Gruppe CO2-neutral sein. Und wir sind ein mutiges Unternehmen, was das angeht. Wenn wir unsere Klimaziele weiter nachschärfen, dann sicher bevor uns jemand dazu zwingt. Im Moment sind wir sehr gut unterwegs, dass wir unsere Ziele für 2030 erreichen werden. Wir haben weitere Investitionen geplant, vor allem in Werken, die hier noch viel Potenzial haben. Neue Werke sind entweder klimaneutral oder wie im Fall für Brasilien sogar klimapositiv konzipiert. In Lenzing planen wir gerade eine Fotovoltaikanlage mit 55.000 Quadratmetern. Wir sind ein Vorreiter und lassen uns unsere Ziele nicht vorschreiben.

Aber energieautark sind die meisten Ihrer Standorte nicht?

Wir haben eine hohe Eigenabdeckung, auch am Standort Lenzing mit Biomasse. Trotzdem brauchen wir an üblichen Standorten zehn bis 20 Prozent an Energie zusätzlich durch Strom und Gas von außen. An isolierten Standorten, wo wir keine Zellstoffwerke haben, sind wir sehr abhängig von Energie. Wir suchen nach Lösungen, aber die Möglichkeiten unterscheiden sich je nach Standort.

Ist Österreich in dieser Hinsicht ein guter Standort?

Gesamtheitlich gesehen haben wir in Österreich keinen Industrievorteil gegenüber anderen Ländern. Wir zahlen für Strom mehr als etwa in Deutschland. Amerika und Asien haben überhaupt gegenüber Europa einen Kostenvorteil. Wir haben beim Netzausbau ein großes Thema, vor allem was die Spitzenabdeckung betrifft. Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir dort stärker investieren.

Konnten Sie gestiegene Energiekosten am Markt weiterreichen?

Wir haben natürlich auf gestiegene Preise reagieren müssen und unsere Kosten weitergegeben. Wir stehen im Wettbewerb in einem globalen Markt und kommen hier durchaus auch an Grenzen.

In welchem Ausmaß haben Sie die Preise angehoben?

Wir büßen nichts ein. Wir müssen die Kosten in dem Ausmaß, in dem wir sie bekommen, weitergeben, und das hat stattgefunden. Und findet weiterhin statt. Wie es weitergehen wird? Dazu habe ich keine Einschätzung. Wir leben derzeit in einer sehr kurzfristigen Welt. Es hat sich bisher jede Woche anders erwiesen, als wir es letzten Freitag gedacht haben.

Nachhaltige Textilien sind teurer. Ein Wachstumshemmnis?

Nachhaltigkeit hat seinen Wert. Per se sind sie absolut konkurrenzfähig. Wir wären nicht so stark wachsend, wenn wir gegenüber Baumwolle und alternativen Produkten nicht einen Vorsprung hätten. Wir stehen sehr stark gegen Fast Fashion und sind kein Freund von einmal anziehen und wegschmeißen. Es geht darum, wie man mit Kleidung umgeht. Das fängt beim Produzenten an, betrifft aber auch den Endkonsumenten. Wie oft man sie trägt und wäscht, ist auch ein wichtiger Faktor zur Reduzierung von Textilabfällen.

Planen Sie Firmenübernahmen, um grüner zu werden?

Wir suchen stets nach Möglichkeiten, im Einklang mit den Klimazielen und der Kernstrategie als Anbieter holzbasierter Spezialfasern für die weltweiten Textil- und Vliesstoffbranchen zu wachsen. Für jede Investition braucht es das Management, den Markt und auch das Geld. Wir stehen bei diesen Themen an der Reizschwelle. Wir haben in Thailand eröffnet, aber auch in Brasilien nehmen wir bald ein neues Zellstoffwerk in Betrieb. So schnell können wir wachsen.

Wie weit sind Sie beim Thema Kreislaufwirtschaft?

Bei Lyocell hat man den Vorteil, dass es biologisch abgebaut werden kann. Unsere Fasern werden z. B. im Meer in knapp einem Monat vollständig abgebaut, bei erdölbasierten Stoffen passiert das de facto nie. Natürlich arbeiten wir daran, dass eine Kreislaufwirtschaft zustande kommt. Wir engagieren uns sehr stark in diesem Bereich. Wir haben auch Ziele, dass wir in den nächsten Jahren einen Mindestanteil an Recyclingfasern bei uns einsetzen.

Wie hoch ist der Anteil derzeit?

Viel zu niedrig, aber wachsend.

Was bedeutet der russische Überfall auf die Ukraine für Lenzing?

Die persönliche Betroffenheit ist groß. Wir haben vereinzelt auch Kunden in der Region, sind wirtschaftlich aber nicht unmittelbar betroffen. Wir haben keine Produktionsstandorte in Russland, Belarus und der Ukraine. Wir setzen gewisse Akzente wie unsere rasche Spende an das Rote Kreuz. Langfristig wird es hoffentlich wieder einen Weg zurück geben, in Richtung einer menschlich wertebasierten Gesellschaft, über die Grenzen hinaus. Ich bin ein Optimist. Aber für die nächsten Jahre muss man Realist sein und auch sehen, dass wir hier in Europa gewisse Eigenständigkeiten aufbauen müssen, vor allem bei Energie. Beim großen internationalen Bild der Lenzing sind wir so global aufgestellt, dass uns das nicht vom Weg abbringen wird, weiter zu wachsen. Wir leben mit den Fakten. Wir sind recht agil und schnell aufgestellt und können reagieren. Ein Schluss aus geopolitischen Risiken ist, dass man sich nicht auf Einzelstandorte verlassen darf.

Und welche Schlüsse ziehen Sie aus der bereits abgestoßenen Beteiligung am Skandal-Maskenhersteller Hygiene Austria?

Wir haben ein eigenes Team dafür aufgestellt, unsere Governance zu optimieren. Ich muss fairerweise sagen, das Thema war vor meiner Zeit. Wir haben auch international unsere Schlüsse gezogen, wie: Bleibe bei deinem Kerngeschäft!