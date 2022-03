Vor lauter Windrädern den Tannenwald nicht sehen

Hier gehts in Richtung Windpark Herrenstein

Wer die feinen Loipen bei der Rabl-Kreuz-Hütte auf der steirischen Seite des Hochwechsels läuft, sieht sehr direkt, wo kohlendioxidfrei Strom erzeugt wird.

Erneuert von der Berg- und Naturwacht Waldbach 1995 – 50 Jahre Frieden“: Die Inschrift auf der verwitterten Tafel unter einem hölzernen Kruzifix ist 27 Jahre und einen brutalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine vom Heute entfernt. Gleichwohl markiert das solcherart beschriftete Rabl-Kreuz den Anfang einer Langlaufgelegenheit, die – natürlich nur wetterbedingt – dieser Tage besonders fein zu nutzen war.

Die Loipen im Nordosten der Steiermark Grafik: "Die Presse"/Petra Winkler

Wir stehen auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus Rabl-Kreuz-Hütte auf der steirischen Seite des Hochwechsels, 400 Höhenmeter unterhalb des Gipfels: Hier, auf 1350 Metern, liegt zurzeit noch viel Schnee, die vorherrschende Kälte konserviert ihn. Zu den Loipen, die nach Möglichkeit täglich für den Parallel- und den Skatingstil gespurt werden, geht es in der zum Gipfel (und zur Rodelbahn) entgegengesetzten Richtung. Nach einem 600 Meter langen Zubringer haben wir das erste Mal die Wahl: Nach rechts (= Norden) geht es zur rot markierten Panoramaloipe, wo bald ein zwei Kilometer langer Anstieg beginnt. Stellenweise haben sich nach dem Spuren Neuschneedünen auf die Trasse gelegt, was zusätzlich bremst. Umso schöner ist dann die Abfahrt.

Zurück bei unserer Weggabelung geht es alternativ geradeaus westwärts, in Richtung der schon zuvor von ferne gesichteten Windräder. Sechs Stück davon stehen im Windpark Herrenstein und prägen, mit ihren Rotorblättern 150 Meter hoch, die Landschaft stärker als der Tannenwald, nach dem die längere von zwei weiteren hier beginnenden Loipen benannt ist. Diese führen so knapp an zwei Windradtürmen vorbei, dass einem die rotierenden Flügel über den Kopf rauschen. Würde Eisabwurf drohen, hätten sich vorsorglich Warnleuchten eingeschaltet. Nichts dergleichen ist zu sehen, die Runde kann gelaufen werden, entweder voll (grün) oder um eine Ab- und Aufwärtspassage verkürzt (blau).

Sonderlich schön sind sie ja nicht, die Riesenmaschinen. Aber sie helfen ein bisschen mit, (auch) vom russischen Gas loszukommen. Und das ist gut.

E-Mails an: benedikt.kommenda@diepresse.com