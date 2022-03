Wenn Sportstars zur Waffe greifen

Vor zwei Wochen war Biathlet Dmytro Pidrutschnij bei Olympia am Start, nun verteidigt er seine Heimat. Ex-Tennisprofi Sergij Stakhovsky schloss sich der Armeereserve an.

Wien. Der Griff zur Waffe ist für Dmytro Pidrutschnij prinzipiell kein ungewohnter, er zählt schließlich zu den besten Biathleten der Ukraine. Noch keine zwei Wochen ist es her, dass der 30-Jährige bei Olympia am Start war, in Zhangjiakou waren sein Ziel die Scheiben und seine Gegner, auch jene aus Russland, rein sportliche Rivalen im Rennen um Medaillen. Mit der Staffel lief der Weltmeister von 2019 in die Top Ten, als Schlussläufer setzte er sich hauchdünn gegen Österreichs Pendant Harald Lemmerer durch. Seither jedoch ist die Welt eine andere geworden, aus Gegnern wurden Feinde und der Kampf zu einem realen.

Ein Instagram-Post zeigt Pidrutschnij nun in Militäruniform, er leistet Kriegsdienst für seine Heimat. „Ich bin derzeit in meiner Heimatstadt Ternopil und diene in der Nationalgarde der Ukraine“, schrieb er dazu. Die 200.000-Einwohner-Stadt liegt im Westen des Landes und galt zunächst als relativ sicher. Seit Wochenbeginn mehren sich allerdings auch hier die russischen Angriffe. Bereits vor einigen Tagen hatte der dreimalige Olympiateilnehmer auf seinem Profil einen flammenden Appell an die Weltgemeinschaft gerichtet: „Ich bitte euch, uns zu helfen! Ich bitte dich, bleib‘ nicht weg.“