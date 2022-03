Der israelische Drahtseilakt im Ukraine-Krieg

Warum sich Israel trotz jüdischer Hilferufe mit Kritik an Russland zurückhält.

Antrittsbesuche deutscher Politiker in Israel laufen für gewöhnlich nach einem vertrauten Schema ab: Beide Seiten betonen die Stabilität der besonderen Beziehungen, demonstrieren kameratauglich die bilaterale und persönliche Freundschaft, die deutsche Seite bekennt sich zu ihrer historischen Verantwortung und zu Solidarität mit dem Jüdischen Staat. So war es auch beim Antrittsbesuch des deutschen Kanzlers Olaf Scholz in Israel, doch im Mittelpunkt stand ein anderes Thema: der Krieg in der Ukraine.



Mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett habe er „vor allem über die russische Invasion in der Ukraine gesprochen“, sagte Scholz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Jerusalem. „Wir sind in großer Sorge über die weitere Entwicklung des Konflikts.“ Es müsse „alles dafür getan werden, dass es jetzt zu einer veränderten Situation kommt“, fügte er ein wenig umständlich hinzu.