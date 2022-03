Ukrainischer Autor Kurkow: „Russlands Literatur vertritt jetzt Putin“

(c) Frank May / dpa Picture Alliance / picturedesk.com (Frank May)

Andrej Kurkow, prominenter Schriftsteller der Ukraine, ist aus Kiew geflohen. Über das Stalinhafte in Putins Tonfall, das ihn jäh von der bevorstehenden Invasion überzeugte, warum er Russlands Autoren jetzt als Vasallen des Kreml sieht und die Totalblockade russischer Kultur fordert.

Sie sind jetzt, hoffe ich, nicht mehr in Kiew.

Nein, in der Westukraine.



In den vergangenen Wochen habe Putin Sie beim Reden plötzlich an Stalin erinnert, sagten Sie vor ein paar Tagen – ab da hätten Sie an eine Invasion geglaubt: Was genau ist Ihnen da aufgefallen?

Es war eine bestimmte Art von Ruhe.