Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin soll festgenommen worden sein

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigte am Donnerstag eine Festnahme in der Causa Kurz. Es soll sich um Ex-Familienministerin Sophie Karmasin handeln.

Am Mittwoch soll die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin festgenommen worden sein.

Sie wurde zuletzt von ihrer ehemaligen Geschäftspartnerin und Meinungsforscherin Sabine B. schwer belastet. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt seit dem Herbst gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein engstes Umfeld – am Ende des Tages war das der Grund für Kurz‘ Ausscheiden aus der Politik. Der Vorwurf: Sabine B. soll für das Finanzministerium Umfragen abgerechnet haben, die mehr der Partei denn dem Ministerium zugute gekommen sein sollen. Diese Umfragewerte sollen dazu frisiert und über die Tageszeitung „Österreich“ ventiliert worden sein. Das soll von großem Inseratenvolumen begleitet worden sein.

B. strebt offensichtlich einen Kronzeugenstatus an, und hat darum bei ihrer jüngsten Aussage umfassend ausgesagt. Sie sprach von verfälschten und geschönten Ergebnissen, es soll auch Falschabrechnungen gegeben haben. Und: Sophie Karmasin soll bei all diesen Aufträgen 20 Prozent der Auftragssumme als Vermittlungsprovision kassiert haben. Und zwar über Jahre, auch als sie ab 2013 Ministerin für die ÖVP tätig war. Für Regierungsmitglieder besteht ein Erwerbsverbot - allerdings, wie so oft bei Regeln, die sich die Politik selbst auferlegt - sind Verstöße dagegen sanktionslos. Verrechnet wurde das über die Firma ihres Mannes.

Die Umfragen

B. war einst Mitarbeiterin von Karmasin, machte sich dann selbstständig - und ihre alte Mentorin vermittelte ihr gut dotierte Aufträge. „Schick dem Thomas Schmid deine Umfragen, da kannst du Aufträge machen“, soll Karmasin etwa gesagt haben. B. traf daraufhin den Ex-Generalsekretär des Finanzministeriums und führte für das Ministerium daraufhin14 (qualitativ mangelhafte) Studien im Wert von 587.400 Euro durch.

Ein Gutteil dieser Studien soll sich aber eigentlich parteipolitisch motivierte Fragen gewesen sein, gestand Sabine B. zuletzt. Da wurden zum Beispiel die Zufriedenheit mit Christian Kern als Oppositionspolitiker abgefragt oder die Beliebtheitswerte des burgenländischen Landeshauptmanns Hans-Peter Doskozil. Man wollte etwas zum „Kampf politischer Islam“ wissen - und auch die Performance der WKStA war Teil solcher Umfragen. Verschiedene Politiker wurden mit Tieren verglichen und B. machte innerhalb der Parteien Pseudo-Familienaufstellungen. Die interne Revision, eingesetzt durch die Finanzprokuratur, kritisierte die Umfragen scharf.

Die Ansprechpartner

Wenn öffentliches Geld nicht zweckmäßig verwendet wird, entspricht das dem Verdacht der Untreue. Inhaltlich soll sich B. mit Kurz' Pressesprecher Johannes Frischmann abgestimmt haben - der war zuerst im Finanzressort und dann im Bundeskanzleramt tätig. Die Rechnungen wurden von Johannes Pasquali abgezeichnet. Er war Chef der Kommunikationsabteilung im Finanressort und wurde suspendiert. Thomas Schmid soll die Aufträge für die Studien erteilt haben. Und die WKStA vermutet, dass Sebastian Kurz Bestimmungstäter sein könnte - also sein engstes Umfeld zu diesen Taten motiviert haben soll. Alle Genannten bestreiten die Vorwürfe.

Karmasin hat B. neben dem Finanzministerium auch Aufträge bei der Tageszeitung „Österreich“ vermittelt. Außerdem soll sie weiterhin Mentorin gewesen sein, und vor Veröffentlichung der Ergebnisse empfohlen haben, wie diese aussehen. „Immer in der Schwankungsbreite“, wie Karmasins Anwalt Norbert Wess gegenüber der „Presse“ sagte.

Die Anklagebehörde

Gegenüber der „Presse“ sagt die WKStA am Donnerstag: „Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt gegen Sebastian Kurz und neun weitere Beschuldigte sowie gegen drei Verbände Ermittlungen wegen des Verdachts der Untreue gemäß § 153 Abs 1 und 3 StGB, der Bestechlichkeit gemäß § 304 Abs 1 und Abs 2

StGB und der Bestechung gemäß § 307 Abs 1 und Abs 2 StGB teils in unterschiedlichen Beteiligungsformen (s. Pressemitteilung vom 6. Oktober 2021). Aufgrund von Beweisergebnissen aus dem Ermittlungsverfahren werden nunmehr zudem gegen drei Beschuldigte wegen des Verdachts der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen

im Vergabeverfahren gemäß § 168b Abs 1 StGB, gegen zwei davon darüber hinaus auch wegen des Verdachts der Geldwäscherei gemäß § 165 Abs 1 dritter Fall StGB iZm Provisionsleistungen, Ermittlungen geführt. Nach gerichtlicher Bewilligung erfolgte in diesem Zusammenhang am 2. März 2022 die Festnahme einer Person wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr.

Karmasins Anwalt Norbert Wess war nicht erreichbar.