31.566 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz bei rund 2200

Die Infektionszahlen in Österreich sind weiterhin sehr hoch. Zuletzt stieg auch die Inzidenz wieder an. In den Spitälern wird heute ein leichter Rückgang verzeichnet. Seit gestern sind 36 Infizierte verstorben.

Die Omikron-Subtyp BA.2 des Coronavirus verschafft den Infektionszahlen in Österreich neuen Aufwind. Die Ministerien melden heute 31.566 Neuinfektionen. Mehr Fälle an einem Donnerstag gab es zuletzt vor drei Wochen - am 10. Februar. Damals waren 35.250 Neuinfektionen gemeldet worden. Am gestrigen Mittwoch wurde mit fast 40.000 der zweithöchste Wert der Pandemie erreicht. Am Donnerstag vor einer Woche waren 28.591 neue Fälle. Auf ein ähnliches Niveau steigt heute der Schnitt der vergangenen sieben Tage (28.090). Auch die Sieben-Tages-Inzidenz steigt nun zum dritten Tage in Folge und liegt heute bei 2201,2.

Doch ungeachtet der hohen Fallzahlen sollen ab Samstag weitgehend alle Corona-Schutzmaßnahmen in Österreich fallen. Am Donnerstag verdichteten sich die Hinweise auf einen Rücktritt von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Grund dafür soll sein, dass er über die türkis-grünen Entscheidungen der letzten Wochen in Zusammenhang mit der Corona-Krise "sehr unglücklich" gewesen sein soll. Vor allem die komplette Öffnung am 5. März wollte er demnach nicht mittragen, berichtete "Österreich".

In den Krankenhäusern geht indes die Zahl der Corona-infizierten Patientinnen und Patienten leicht zurück. 2599 Infizierte werden derzeit stationär behandelt, um 23 weniger als noch am Tag zuvor. Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Schwerkranken mit einer Corona-Infektion innerhalb einer Woche um neun zurückgegangen. Aktuell werden 189 infizierte Personen intensivmedizinisch betreut.

Seit gestern sind 36 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Allein in der vergangenen Woche mussten 224 Personen ihr Leben lassen. Innerhalb von zwei Jahren, seit Beginn der Pandemie, sind 14.924 Infizierte gestorben.

Niedrigste Inzidenz in Wien

Die meisten Neuinfektionen verzeichnet auch heute Niederösterreich mit 5812. In der Steiermark gab es seit gestern 5376 neue Fälle, in Oberösterreich 5229, in Wien 4789, in Tirol 3146, in Salzburg 2352, in Kärnten 2017, in Vorarlberg 1744 und im Burgenland 1101.

Die höchste Inzidenz meldet am heutigen Donnerstag Vorarlberg mit 2502,5. Ähnlich hoch liegt die Inzidenz in Tirol mit 2370,9, in Niederösterreich mit 2375,6 und in Oberösterreich mit 2353,8. In der Steiermark beträgt die Inzidenz aktuell 2246,7 und in Salzburg 2184,7. Unter 2000 liegt die Inzidenz im Burgenland mit 1927 und in Kärnten mit 1920. Die niedrigste Inzidenz meldet die Bundeshauptstadt Wien mit 1899.

Derzeit verfügen 69,9 Prozent der Menschen in Österreich über einen gültigen Impfschutz.

