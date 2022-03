Ein „Sofortpaket Gas-Exit“ hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace geschnürt. Kernbotschaft: „Weichen stellen, aber in die richtige Richtung!“

„Kein Cent mehr für Putin und seinen Krieg“, überschreibt Jasmin Duregger, Klima- und Energiesprecherin von Greenpeace Österreich. Sie fordert, dass „wir uns jetzt von der fossilen Abhängigkeit befreien und so rasch wie möglich in eine grüne und friedliche Energiezukunft katapultieren.“ Dazu hat die Organisation ein „Sofortpaket Gas-Exit“ formuliert.

An dessen ersten Stelen stehen dabei eine „Akut-Milliarde“ und die Qweichenstellung, um die 600.000 Öl- und 900.000 Gasheizungen, die in österreichischen Haushalten betrieben werden, gegen Systeme nicht-fossiler Energieträger auszutauschen.

Diesen Ansatz unterstützt Sigrid Stagl, Professorin am Institut für ökologische Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität in Wien: „Es darf keine Frage sein, ob wir uns von der foissilen Abhängigkeit befreien, sondern nur eine Frage, wie schnell wir das tun.“ Sie fordert, dass die Weichen für den Gasausstieg der Industrie gestellt werden müssten. Es sei jetzt die „Aufgabe der Politik, Unsicherheiten rauszunehmen“. Und: Es seien jetzt „Weichen zu stellen, aber in die richtige Richtung!"

Auch Klima- und Energieforscher Daniel Huppmann (Forscher am IIASA) plädiert für rasche Maßnahmen. Er hält auch kurzfristig den Stopp des Imports russischen Erdgases bis zum nächsten Winter für möglich, „sodass die Versorgung der Haushalte garantiert ist, das Stroimsystemn stabil läuftr und es nicht zu einem Schaden für Industrie und Wirtschaft kommt.“ Sowohl Stagl als auch Huppmann warnen aber vor „Lock-in“-Entscheidungen. Weichenstellungen also, mit denen fossile Technologien einbetoniert werden – etwa bei LNG dadurch, dass in Flüssiggas-Terminals investiert werde.

Stagl: „Dies erhält bloß die Pfadabhängigkeit – je mehr Geld in eine Technologie investiert werde, desto teurer werde der Ausstieg. Huppmann: „Der Weltklimarat warnt davor, dass wir durch kurzsichtige, unüberlegte Maßnahmen langfristig noch größere Schäden in Kauf nehmen. Deshalb dürfen wir durch unsere Reaktion auf den Angriffskrieg in der Ukraine die notwendige Energiewende in Österreich und Europa nicht verzögern.” Brückentechnologien dürften nicht eine „Bridge to Nowhere“ sein. Huppmann und Stagl treten auch entschieden dafür ein, dass die Taxonomie-Verordnung geändert werde. Erdgas als nachhaltige EWnergie zu betrachten, sei im Lichte der jüngste Ereignisse nicht vertretbar.

Michael Spiekermann, Sprecher von „Fridays for Future“, streicht heraus, dass jetzt ein sozialverträgliches Phase-Out-Konzept umgesetzt werden müsse, „mit ganz klaren Zielen“. Er verlangt diesbezüglich Tempo, denn „die Erlöse aus dem Verkauf von Gas und Öl haben Putins Panzer finanziert.“

Stagl hält es für ein völlig falsches Signal, wenn „jetzt jemand erwägen sollte, die CO2-Steuer auszusetzen. Klimaschutzmaßnahmen jetzt zu verzögern. wäre genau das Falsche.“ Sie fordert, dass „endlich“ die Beträge offengelegt werden, mit denen fossile Energie gefördert werden. Sie verweist auf internationale Arbeiten, in denen es heißt, dass „sechs Prozent des Produktionswerts ausmacht“.

Die Forscherin tritt dafür ein, dass für Erneuerbare Energien ein starkes Bauporogramm gestartet werde – etwa bei Autobahnen, bis zum Errei9chen des technisch Möglichen: Verfügbarkeit von Paneelen und von entsprechend ausgebildeten Installateuren. Es müsse jetzt jedenfalls „alles gemacht werden, was möglich ist.“ So könne der Umstieg auf nicht-fossile Energien bei Heizsystemen in öffentlichen Gebäude „jederzeit begonnen werden.“ Stagl fordert außerdem, dass verstärkt Initiativen gestartet werden, um Energie zu sparen.

Das „Sofortpaket Gas-Exit“: