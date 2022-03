Londons Oligarchen sind in Panik

In Pictures via Getty Images

Der Verkauf des Fußballclubs Chelsea FC ist ein erster Hinweis, dass die Sanktionen gegen Putins Oligarchen Wirkung zeigen. Und London plant noch härtere Strafen.

Kensington Palace Gardens, westlich des Londoner Hyde Park gelegen, ist eine ruhige, von Bäumen gesäumte Straße, deren schwerreiche Bewohner sich normalerweise nicht mit Problemen der wirklichen Welt abgeben. Und sollte dennoch ein Problem auftauchen, dann lässt es sich in der Regel mit einem Griff in die Geldbörse aus dem Weg schaffen.

Die Straße wird auch „Billionaire's Row“ genannt – Milliardärs-Zeile: Es ist die teuerste Straße in Großbritannien. Aber im Haus Nummer 17 herrscht dieser Tage leise Panik. Die Riesenvilla gehört dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, der seit Beginn des Ukraine-Kriegs offensichtlich um seine Milliarden fürchtet – und alles tut, um sich vor den Sanktionen der britischen Regierung zu schützen.

Am Mittwoch gab er bekannt, dass er den Londoner Fußballclub Chelsea FC, den er seit 2003 besitzt, verkaufen werde. Dies liege „im besten Interesse des Clubs“, schrieb Abramowitsch in einer Stellungnahme. Der Erlös aus dem Verkauf werde an eine wohltätige Stiftung überwiesen, die „den Opfern des Kriegs in der Ukraine zugute kommt“. Die 1,5 Milliarden Pfund, die ihm der Verband schulde, werden abgeschrieben. Britische Medien berichten zudem, dass Abramowitsch einen Käufer suche für die Villa in Kensington Palace Gardens – sie soll über 100 Millionen Pfund wert sein.