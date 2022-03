AUA: Aufschwung mit Fragezeichen

Nach dem zweiten Verlustjahr in Folge, hofft die Lufthansa-Tochter auf eine Rückkehr zur Normalität. Angesichts des Ukraine-Krieges und der hohen Energiekosten ist diese jedoch fraglich.

Eigentlich hätte das Jahr 2022 ja die lang ersehnte Rückkehr zur Normalität für die heimische Fluglinie AUA bringen sollen. Nach zwei Jahren Pandemie war absehbar, dass die Einschränkungen ab dem Frühjahr nicht nur in Österreich auslaufen und die Reisetätigkeit auch wieder zunimmt. Das konnte die AUA in den vergangenen Wochen auch bereits an ihren Buchungszahlen sehen, wie Vorstand Michael Trestl am Donnerstag anlässlich der Bilanz für das Jahr 2021 sagt. „Allein in den vergangenen 14 Tagen haben wir Rekordbuchungen von 500.000 Tickets vermelden können.“

Doch nun werden diese frohen Aussichten erneut von einer negativen Entwicklung getrübt. So wird der Krieg in der Ukraine auch die Luftfahrt betreffen – wie stark ist dabei noch nicht absehbar. Derzeit sei man in Gedanken vor allem bei den eigenen Mitarbeitern in Lemberg und den Menschen allgemein in der Ukraine, so Trestl weiter. Aber natürlich hat der Krieg auch direkte Auswirkungen auf das Geschäft der AUA.