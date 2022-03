Das Dilemma von Putins Superstar

Alexander Owetschkin ist Russlands Aushängeschild, seit jeher vollführt er den Spagat zwischen Ost und West. Dass der Kapitän des „Team Putin“ für Frieden votiert, ist bemerkenswert. Doch die Kritik wächst wegen der Nähe zu „seinem Präsidenten“.

Eishockey war in Russland stets politisch, als Nationalsport und vor allem im Hinblick auf den Westen. Die einst unaufhaltsamen Reihen von ZSKA Moskau, dem Verein der Roten Armee, untermauerten bis zum Zerfall der Sowjetunion die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaft, so die Kreml-Doktrin. Dann aber begannen sich Stars nach Amerika, in die NHL, abzusetzen. Die „Russian Five“, angeführt von Slawa Fetissow, schossen Detroit Red Wings zum Stanley Cup, während US-Investoren in der Zwischenzeit und in bester kapitalistischer Tradition aus der Moskauer Institution kurzerhand die „Russian Penguins“ gemacht hatten.