Paralympics: Nächstes Sportfest auf Chinas Kunstschnee

Nach Olympia eröffnen heute die Behindertensportler in Peking und der umliegenden Ski-Provinz ihre Winterspiele. Österreich strebt mit 22 Teilnehmern nach Medaillen, Russland und Belarus dürfen doch nicht starten.

Peking. Im olympischen Dorf in Peking hatte Deutschland noch extra Unterkunft mit den Russen getauscht, um mehr Puffer zur ukrainischen Abordnung zu schaffen, die Stimmung kippte dennoch. Mehrere Nationen drohten mit Boykott, weshalb das Internationale Paralympische Komitee seine umstrittene Entscheidung vom Vortag revidierte und Russland und Belarus doch keinen Antritt als neutrale Teams erlaubte. „Hinter den Kulissen nehmen viele Regierungen Einfluss auf unser geschätztes Ereignis“, erklärte IPC-Chef Andrew Parsons. Bei der Eröffnungsfeier am Freitag (13 Uhr, ORF1) wird der Brasilianer wegen einer Coronainfektion im Vorfeld fehlen.

16 Aktive sowie sechs Guides umfasst das ÖPC-Team für die XIII. Paralympics und wird in vier der sechs Sportarten vertreten sein: Ski alpin, Langlauf, Biathlon, Snowboard (die übrigen zwei sind Para-Eishockey und Rollstuhl-Curling). 2018 in Pyeongchang gab es sieben Medaillen (zweimal Silber, fünfmal Bronze), die Ausbeute von zehn Stück Edelmetall bei der Wintersport-WM in Lillehammer Mitte Jänner lässt für China auf Großes hoffen.

Als Doppelweltmeister geht Markus Salcher in seine bereits vierten Winterspiele. Der Routinier, 30, zählt gleich zum Auftakt in Abfahrt am Samstag und Super-G am Sonntag (jeweils 3 Uhr, live, ORF Sport+) zu den aussichtsreichsten Kandidaten. Die größte ÖPC-Abordnung findet sich in der alpinen Sehbehinderten-Klasse. Johannes Aigner, 16, startet als Doppel-Weltmeister (RTL, Slalom; Guide Matteo Fleischmann), die Familie Aigner aus Gloggnitz ist gleich vierfach vertreten: Veronika, 19, mit Schwester Elisabeth als Guide, und RTL-Weltmeisterin Barbara, 16, (Guide Klara Sykora, Thomas Sykoras Tochter).

Insgesamt messen sich bis 13. März über 650 Teilnehmer aus 50 Nationen, von Andorra bis Puerto Rico, in den 82 Medaillenentscheidungen. Die Bewerbe steigen allesamt in denselben Wettkampfstätten von Peking, Yanqing und Zhangjiakou, die zuvor für Olympia (teilweise neu gebaut) und genutzt worden waren, im Gegensatz zu Olympia finden übrigens erstmals genauso viele Wettkämpfe für Frauen wie für Männer statt. Der ORF überträgt Rennen live und zeigt täglich Highlights.

(swi)