Ukrainer und Russen haben dieselben sprachlichen und ethnischen Wurzeln, ihre Familien haben ähnliche Erfahrungen gemacht – ob als Opfer oder Täter. Die Ukraine ist aber heute so wenig Russland, wie Österreich Deutschland ist. Schriftsteller Vladimir Vertlib über den Krieg und die Länder seiner Wurzeln. Es liest Julia Pollak.

Was empfand der Dichter Grillparzer bei der Anfahrt auf Triest als er erstmals das Meer zu sehen bekam? Endete der Queen-Song „We are the Champions“ mit einem herzhaft intonierten „. . . of the wooooorld!“ oder bloß mit einem knappen Gitarrenakkord? Eine Geschichte von Clemens J. Setz aus seinem neuen Erzählband über Wirklichkeit und Vorstellung. Es liest Julia Pollak.

Mehr zum Podcast: Der österreichische Autor Vladimir Vertlib hat Wurzeln in der Ukraine, Russland und Belarus. Wut, Trauer und Resignation sind Begleiter der aktuellen Lage, wo Waffen statt Worten sprechen. Den Text von Vladimir Vertlib und alle anderen Texte aus dem "Spectrum" finden Sie hier.

Der Autor:

Schnitt: Georg Gfrerer

Alle weiteren Podcast-Folgen finden Sie unter https://www.diepresse.com/Podcast

Schreiben Sie uns!

Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com

„Presse“ Play ist der Nachrichten-Podcast der österreichischen Tageszeitung "Die Presse". Er erscheint fünf Mal die Woche, von Dienstag bis Samstag, jeden Morgen um 6 Uhr.

Gastgeberin/Konzept: Anna Wallner

Audio und Produktion: Georg Gfrerer/www.audio-funnel.com.

Grafik: David Jablonski.