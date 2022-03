Jamala: Geflüchtet singt sie gegen Putin an

Jamala gewann 2016 den Song Contest mit einem Lied über die Vertreibung ihrer Vorfahren durch Stalin. Nun ist sie selbst auf der Flucht – und Ehrengast bei der deutschen ESC-Vorentscheidung.

Als die ukrainische Sängerin Jamala am 24. Februar in Kiew von Explosionen geweckt wurde, kam ihr das Schicksal ihrer Eltern und Großeltern in den Sinn. Geschockt und verzweifelt sei sie gewesen, berichtet die 38-jährige Künstlerin. Jamala ist Krimtatarin – Angehörige einer Minderheit, die 1944 von Stalin deportiert wurde. Jamal verarbeitete das Trauma in dem Lied „1944“, mit dem sie vor sechs Jahren den Eurovision Song Contest gewann.

Jetzt wurde sie selbst vertrieben: Mit ihren zwei kleinen Kindern floh Jamala vor dem russischen Angriff nach Istanbul.