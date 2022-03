Porsche Design wird Fünfzig

Porsche Design feiert seinen 50. Geburtstag. Das Haus, das für legendäre Entwürfe steht, legt aus diesem Anlass den „Chronograph 1“ neu auf, die weltweit erste schwarze Armbanduhr.

Es gibt große Markennamen, die über Jahrzehnte im Bewusstsein ganzer Generationen ihren Platz behaupten. Und es gibt große Markennamen, die gleich auch noch die passenden Designikonen dazu liefern. Ganz vorn dabei in diesem Reigen ist das Haus Porsche, dessen 911er bis heute wohl die präsenteste Auto­legende auf den Straßen des halben ­Globus ist. Der Ur-911er, den der vor zehn Jahren verstorbene Ferdinand Alexander Porsche, auch „Butzi“ genannt, entworfen hat, wurde auf der IAA des Jahres 1963 vorgestellt. Nach Umstrukturierungen bei Porsche in Stuttgart – Ferdinand Alexander Porsche war der älteste Sohn von Ferry Porsche sowie Enkel von Ferdinand Porsche – gründete er 1972 seine eigene Firma, und zwar das Porsche Design ­Studio.



Das Studio, das ab 1974 in Zell am See ansässig war, stand von Anfang an für reduzierte, kompromisslose Entwürfe, die Porsche schon bald in andere Produktwelten einziehen ließ. Ob es sich um Brillen, Telefone, Accessoires, Schreibgeräte oder Leuchten handelt, F. A. Porsche, der sich ab 1999 Herr Professor nennen durfte, strebte mit jedem Strich nach einer Symbiose aus Form und Funktion mit einer Prise ganz eigener Sinnlichkeit. Ein ganz besonderer Klassiker wurde zum Beispiel die Brille „Yoko Ono“ P’8479 aus Beta-Titan, welche die Künstlerin auf verschiedenen LP- und Magazincovern trug.

Erfolgreiche Premiere

Der Designer schuf eine bis heute unverkennbare Handschrift und Formensprache, die 1972 in Form einer Uhr ihr Initial fand. Und zwar in Gestalt des „Chronograph 1“, der als Geschenk für verdiente Mitarbeiter der Porsche AG in Auftrag gegeben wurde. Der „Chronograph 1“ war weltweit die erste völlig schwarze Armbanduhr, das Zifferblatt zeigte sich mit einem roten Stoppsekundenzeiger und fluoreszierenden Stundenindizes und war somit eine Anlehnung an das Cockpit der Sport­wagen von Porsche. So schloss der nun selbstständige Designer schon mit seinem ersten Produkt den Kreis zwischen Auto und Produktdesign, zwischen Straße und Handgelenk. Nun, zum 50er des Hauses, legt Porsche Design den „Chronograph 1“ erstmals wieder auf, und zwar in einer auf 500 Stück limitierten Serie. Die Edition, gefertigt in der hauseigenen Uhrenmanufaktur im Schweizer Solothurn, ist mit einem neu entwickelten Automatikwerk mit COSC-Zertifizierung ausgestattet. Die Uhr ist nicht wie das Original aus Edelstahl gefertigt, Gehäuse, Armband und Schließe bestehen aus Titan, jenem Material, das Porsche 1980 erstmals für eine Uhr verwendet hat. Wie sagte ­

F. A. Porsche? „Wenn wir etwas wollten, ­mussten wir es selbst tun.“

("Die Presse Schaufenster" vom 25.02.2022)