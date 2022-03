Die USA haben längst nicht alle Bohrlöcher in Betrieb - also noch Kapazitäten, sollte es zu einem russischen Lieferstopp kommen.

Stark schwankender Ölpreis erreichte zeitweise höchsten Wert seit neun Jahren. Österreich gibt Teil seiner Ölreserven frei. Die Rekord-Inflation in der Türkei hat vor allem andere Gründe.

Eine Entspannung auf dem Ölmarkt ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent kletterte am Donnerstag zeitweise auf fast 120 US-Dollar. So viel kostete der Rohstoff seit rund neun Jahren nicht mehr. Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine ist die Unsicherheit im Markt sichtbar. Am Donnerstag schwankte der Preis erheblich. Am Nachmittag fiel der Ölpreis deutlich, nachdem Gerüchte aufkamen, wonach die USA ihre Sanktionen gegenüber dem Iran lockern könnten.

Was würde mit dem Ölpreis passieren, sollte der Krieg in der Ukraine weiter eskalieren und womöglich Russland kein Öl mehr nach Europa importieren? Das lässt sich derzeit nur sehr schwer abschätzen und sei mit einer sehr hohen Unsicherheit verbunden, sagt Wifo-Experte Josef Baumgartner. Die Staaten des Ölkartells Opec könnten einen möglichen russischen Totalausfalls zu einem guten Teil kompensieren, müssten dafür allerdings nahe an die Grenze ihrer Förderkapazitäten gehen.

USA hat Spielraum bei Ölförderung

Größeren Spielraum haben die USA, die derzeit nur rund 650 Bohrlöcher in Betrieb haben. Vor Ausbruch der Coronapandemie waren es 1000. Zusätzliches Öl aus dem Iran könne einen russischen Ausfall nicht ersetzen, so Experten.