Der diplomatische Frontkämpfer

Dmytro Kuleba, der ukrainische Außenminister, führt effektive Kampagne gegen Russland. Er vergleicht Lawrow mit Ribbentrop.

Vor vier Wochen hatte Dmytro Kuleba in Kiew noch eine Reihe von EU-Außenministerkollegen – darunter Alexander Schallenberg – empfangen. Kurz darauf reiste er nach Brüssel und zur Münchner Sicherheitskonferenz. Jetzt sitzt der Kiewer Chefdiplomat im Bunker und hat den Anzug gegen einen blauen Sweater getauscht.

Gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskij und Vitali Klitschko, Kiews prominentem Bürgermeister, führt der Außenminister eine sehr effektive Kampagne gegen Russland. Der Sohn eines Ex-Vizeaußenministers, der selbst seine Karriere bei der OSZE in Wien gestartet hat, ist dafür prädestiniert. Schließlich verfasste der 40-Jährige ein Buch mit dem signifikanten Titel „Der Krieg um die Realität: Wie man in der Welt der Fälschungen, Wahrheiten.und Gemeinschaften gewinnt.“ Beim Aufstand auf dem Maidan in Kiew 2014, der zum Sturz des Präsidenten Viktor Janukowitsch geführt hat, hat sich der Diplomat aktiv beteiligt. Jetzt kämpft er mit der Waffe des Worts.