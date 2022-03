Putin holt Deutschland aus der militärischen Komfortzone

(c) imago images/SNA (Konstantin Mihalchevskiy via www.imago-images.de)

Berlin liefert 2700 Raketen sowjetischer Bauart. Der 100-Milliarden-Euro-Aufbau der Bundeswehr sorgt für erste kritische Stimmen.

Es sind Geschichten wie jene der 2700 Strela-Raketen, die vor wenigen Wochen nur wenige für möglich gehalten hätten. Am Donnerstag wurde bekannt, dass diese Waffen bereit stehen, um aus Deutschland in Lkw über die polnische Grenze in den Krieg in der Ukraine geliefert zu werden.

Die Raketen wurden zu Sowjetzeiten hergestellt und einmal an die längst aufgelöste Nationale Volksarmee geliefert, die für das DDR-Unterdrückungsregime gegen den Westen kämpfen sollte. Nun werden diese 2700 Strela bald auf dem Boden der ehemaligen Sowjetunion eingesetzt, um ein russisches Angriffsheer abzuwehren.