Tausende ukrainische Gastarbeiter kehren als Kämpfer in die Heimat zurück. Ihr letzter Kampfeinsatz im Donbass liegt allerdings schon acht Jahre zurück.

Am Grenzübergang im polnischen Medyka bei Przemyśl ist es dunkel geworden. Tausende irren übers Parkplatzareal zwischen Auto- und Fußgängerübergang. Frauen sind in der Überzahl; die meisten wollen weiter ins Landesinnere. Doch auf dem Weg zur Passkontrolle gibt es auch eine Gegenbewegung. Es sind meist junge Männer, viele im feldgrünen Freizeit-Look und mit großen schwarzen Rucksäcken oder Taschen. Sie wollen zurück in die Ukraine, und sie haben wenig Zeit. Denn bald beginnt in der Ukraine die Ausgangssperre, und sie wollen es noch ins 85 Kilometer entfernte Lwiw (Lemberg) schaffen.

Ihor flucht: „Ich will den Russen schlagen.“ Sein unflätiger Wortschwall lässt sich kaum übersetzen. „Der Russe hat uns angegriffen, jetzt muss ich zurück“, sagt der Gastarbeiter bestimmt. Ihor will nach Kiew, wo er sich seinen alten Kameraden aus dem Donbass-Krieg von 2014 anschließen wird. „Ich bin ein erfahrener, alter Kämpfer“, sagt der Mittvierziger.