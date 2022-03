Josef Bauer: Der stille Star aus Gunskirchen ist tot

Er war einer der frühen Konzeptkünstler Österreichs, der mit Buchstaben und Sprache so körperlich spielen konnte. Und dadurch vieles vorwegnahm. Mit 88 ist Josef Bauer am Donnerstag in Linz gestorben.

Einer der großen, stillen Künstler Österreichs ist tot: Josef Bauer starb am Donnerstag mit 88 Jahren. Der Konzeptkünstler, der vieles vorwegnahm, mit dem später Franz West oder Erwin Wurm international reüssierten, wurde erst in den vergangenen Jahren entsprechend gewürdigt. Das Belvedere 21 zeigte 2019 eine umfangreiche Retrospektive, ein Jahr später das Lentos in Linz. Hier lebte der gebürtige Welser Zeit seines Lebens, erst als Spitzensportler, er war mehrmals Staatsmeister im Stabhochsprung, dann als Kunststudent, dann als Beamter, als der er 40 Jahre arbeitete. Für die Kunst „blieb nur die Nacht“, wie er der „Presse“ erzählte. Das sei das einzige, das ihn reue, blicke er zurück – „zu wenig Zeit für die Kunst gehabt zu haben“. Kleinlichkeiten und Eifersüchteleien lagen ihm fern. Er sagte eher so bescheidene Dinge wie „Ich habe mich nie als Genie empfunden“. War wohl auch schwer in einer Keusche in einem Obstgarten in seinem Geburtsort Gunskirchen, wo er ein Atelier hatte.

Mitte der 60er Jahre entstanden dort schon amorphe weiße Polyesterskulpturen, die er den Leuten in die Hand gab, damit sie damit umgingen, hantierten. Wie West es später mit seinen „Passstücken“ tat. Bei Bauer hieß es noch „Taktile Poesie“, es ging ihm stark um Sprache, er stand der Wiener Gruppe nahe, Wittgensteins Sprachkritik, auch dadurch mit West verbunden. 1969 fotografierte er seine Frau auf dem Feld oder auf einem Sockel als „Körperskulptur“, erinnert an die frecheren „One Minute Sculptures“ von Wurm, die ihm Jahrzehnte später eine Weltkarriere ebneten.