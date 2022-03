Russland startet die nächste Phase in diesem Krieg

Die russischen Streitkräfte rüsten zur Belagerung Kiews und stoßen im Osten weiter vor. Die Ukrainer müssen eine Einkesselung verhindern. Welche militärischen Optionen bleiben ihnen?

Russlands Streitkräfte gehen in der Ukraine zu einer neuen, noch brutaleren Phase der Kriegsführung über. Die Angriffe mit Raketen auf Städte wie Kiew, Charkiw und Mariupol werden heftiger. Zugleich starteten am Donnerstag neue Versuche, Russlands Vormarsch doch noch mit diplomatischen Mitteln zu stoppen.

Diplomatische Versuche

Die russischen Verhandler kamen in Anzug und Krawatte, die Ukrainer in olivgrüner Militärmontur. Am Donnerstag trafen zum zweiten Mal Delegationen beider Länder zusammen, um über einen Waffenstillstand zu reden. Nach ukrainischen Angaben einigte man sich dabei auf humanitäre Korridore, um Zivilisten aus umkämpften Zonen zu bringen.

Auch die internationalen Bemühungen für eine Lösung wurden fortgesetzt. Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, telefonierte mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin. Der Kreml-Chef gab sich dabei selbstbewusst: Er sei sicher, seine Ziele in der Ukraine zu erreichen, sagte Putin. Und er warnte: Versuche Kiews, Verhandlungen hinauszuzögern, hätten nur zur Folge, dass Russland noch mehr Forderungen stelle. Stunden später zeigte er sich auch in einer TV-Rede kompromisslos: Russen und Ukrainer seien „ein Volk“. Russland müsse das Nachbarland von „Neonazis“ befreien, behauptete Putin. „Die spezielle Militäroperation verläuft streng nach Plan.“ Auch Russlands Außenminister, Sergej Lawrow, drohte, dass Russland den Einsatz in der Ukraine „bis zum Ende“ fortsetze, und warnte den Westen erneut vor einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland. Ein solcher Konflikt würde den Dritten Weltkrieg und damit einen Atomkrieg bedeuten, donnerte Lawrow.

Die strategische Lage

Zugleich verschärfte Russland die Angriffe auf ukrainische Städte. Kiew wurde in der Nacht auf Donnerstag von heftigen Detonationen erschüttert. Offenbar feuerten die Russen Marschflugkörper auf die Stadt ab. Die ukrainische Armee meldete, mehrere angreifende Flugkörper abgeschossen zu haben. Beim Bahnhof sollen Trümmer eines Geschosses niedergegangen sein. „Die Lage ist schwierig, aber unter Kontrolle“, sagte Kiews Bürgermeister, Vitali Klitschko.