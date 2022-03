Russland startet die nächste Phase in diesem Krieg

Die russischen Streitkräfte rüsten zur Belagerung Kiews und stoßen im Osten weiter vor. Die Ukrainer müssen eine Einkesselung verhindern. Welche militärischen Optionen bleiben ihnen?

Russlands Streitkräfte gehen in der Ukraine zu einer neuen, noch brutaleren Phase der Kriegsführung über. Die Angriffe mit Raketen auf Städte wie Kiew, Charkiw und Mariupol werden heftiger. Zugleich starteten am Donnerstag neue Versuche, Russlands Vormarsch doch noch mit diplomatischen Mitteln zu stoppen.

Diplomatische Versuche

Die russischen Verhandler kamen in Anzug und Krawatte, die Ukrainer in olivgrüner Militärmontur. Am Donnerstag trafen zum zweiten Mal Delegationen beider Länder zusammen, um über einen Waffenstillstand zu reden. Auch die internationalen Bemühungen für eine Lösung wurden fortgesetzt. Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, telefonierte mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin. Der Kreml-Chef gab sich dabei selbstbewusst: Er sei sicher, seine Ziele in der Ukraine zu erreichen, sagte Putin.