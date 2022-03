Russische Schüler: (K)ein Krieg in den Klassenzimmern

Ein Großteil der rund 8000 russischen Schüler und Schülerinnen in Österreich besucht russische oder russophile Schulen in Wien. Wie es mit diesen nun weitergehen soll, ist offen.

Der Angriffskrieg von Wladimir Putin erreicht auch die Schule immer stärker. Die mentale Belastung an seiner Schule habe seit der Vorwoche zu „schlimmen Situationen“ geführt, erzählt ein Pädagoge eines Wiener Gymnasiums, der anonym bleiben möchte.

Einige Schülerinnen seien seit der Invasion „völlig am Ende“, sie weinten am Gang in den Pausen, würden versuchen, ihre Eltern in Kiew zu erreichen. „Ich habe keine Ausbildung, mit so etwas umzugehen“, sagt der Pädagoge. Er fühle sich teilweise „überfordert“.

Das Bildungsministerium versucht, die Schulen bestmöglich zu unterstützen.