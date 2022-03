Klitschko: "Jeden Tag sterben sehr viele Zivilisten"

Von Musikern bis Chirurgen mit Maschinengewehren: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schildert die russische Belagerung der ukrainischen Hauptstadt.

„Jeden Tag sterben nicht nur ukrainische Soldaten, jeden Tag sterben auch sehr viele Zivilisten", sagt Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Freitag im ARD-Morgenmagazin. In der ukrainischen Hauptstadt seien seit dem Beginn der russischen Angriffe in der Vorwoche vermutlich etwa 100 Zivilisten im Zuge von Kampfhandlungen gestorben.

Er habe niemals geglaubt, einen Krieg erleben zu müssen und eine Waffe in die Hand zu nehmen, räumt der 50-Jährige ein. „Aber heute haben wir keine andere Wahl. Wir müssen unsere Häuser, unsere Familien verteidigen.“ Er habe in den vergangenen Tagen einen „Geigenspieler mit Maschinengewehr, einen Chirurgen mit Maschinengewehr“ getroffen, „auch ein Theaterkünstler steht da mit einem Maschinengewehr“, beschreibt er die Lage.

„Ehre, für mein Land zu sterben“

Er fürchte sich nicht vor dem Tod, betont der frühere Profiboxer. Sollte er im Kampf für die Ukraine sein Leben verlieren, wäre das eine „Ehre, für mein Land zu sterben“.

Aktuell stehe man in Kiew vor der Herausforderung, die Bürger mit Wärme, Elektrizität und Wasser zu versorgen. Die Logistik sei zusammengebrochen. Zugleich gebe es Anschläge und russische Scharfschützen in der Stadt. „Ein Horror“, sagt Klitschko. Er habe nie gedacht, dass so etwas in seiner Stadt passieren könne.

Sein Bruder Wladimir Klitschko berichtet indes, dass man tagsüber in Kiew Geschoße höre, in der Nacht aber sei es richtig schlimm. „Der Krieg herrscht meistens in der Nacht“, sagt er.

Das Interview des ARD-„Morgenmagazins“ wurde am Donnerstag aufgezeichnet und heute, Freitag, Früh ausgestrahlt.

(Red.)