Der Master kann warten

Die meisten Studierenden hängen gleich nach ihrem Bachelor ein Masterstudium an. Doch es gibt gute Gründe, erst ein paar Jahre zu arbeiten. Praktika sind nicht gemeint.

Nicht, dass der jungen Journalistin Cornelia Holzbauer ihr Publizistik-Studium schwergefallen war. Es war ihr nur zu theoretisch. Holzbauer ist Praktikerin. Sie wollte schreiben. Ein Studienabbruch kam in ihrer Akademikerfamilie allerdings nicht infrage, also machte sie es sich mit zahlreichen Praktika erträglich. Ihre Bachelorarbeit gab sie sechs Wochen zu früh ab, um rechtzeitig für ein Internship in New York zu sein. Dort verstand sie: In den USA brauchen Journalisten einen Mastertitel. Und ihr Englisch, so gut es auch war, war noch nicht „medientauglich“. In den folgenden drei Jahren trainierte sie es mit PR-Jobs und nahm jeden Schreibauftrag an, den sie ergattern konnte. Erst dann bewarb sie sich an der New York University – und wurde vom Fleck weg angenommen.

Nun ist das erste Semester vorbei und die frühere Skeptikerin schwärmt von ihrem Studium. Erstens, dieser Masterkurs sei „hands-on“ und praxisnah, genau das Richtige für sie. Zweitens, sie besitze nun mehr Lebenserfahrung, Reife und ein sicheres Auftreten, was ihr bei ihrer Ankunft in New York noch gefehlt habe. Auch ihr Englisch sei nun fit. Drittens, ihr Zeitmanagement, um Studium, Haupt- und Nebenjobs unter einen Hut zu bringen, sei besser als davor. „Ich weiß, was es bedeutet, eine Deadline zu haben. Im Job musst du liefern, weil du dafür bezahlt wirst. Ich habe Kommilitonen, die erwarten vom Professor, dass er ihren Abgabetermin verschiebt, weil sie über das Wochenende auf Campingtrip waren. So läuft das nicht.“ Viertens, und dieser Punkt ist in den USA sehr wichtig: Die PR-Jobs finanzieren Holzbauers Masterstudium. Ihre Kollegen mussten, wie in den Staaten üblich, einen Kredit über rund 80.000 US-Dollar (70.000 Euro) aufnehmen. Die Rückzahlung dauert oft Jahrzehnte.