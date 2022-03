Grüne votieren einstimmig für Rauch als Gesundheitsminister

Der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen hat den Vorarlberger Johannes Rauch als Nachfolger von Wolfgang Mückstein bestätigt.

Die Grünen haben sich am Freitag für Johannes Rauch als neuen Gesundheits- und Sozialminister ausgesprochen. Die Wahl im Erweiterten Bundesvorstand (EBV) erfolgte einstimmig. Rauch nahm das Votum an und folgt damit auf Wolfgang Mückstein, der am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt erklärt hatte. Die Angelobung Rauchs durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen dürfte voraussichtlich Anfang nächster Woche stattfinden, schon heute, gegen 12:30 Uhr, wird sich Bundesparteichef und Vizekanzler Werner Kogler an die Öffentlichkeit wenden.

Vor Beginn der Sitzung des rund 30-köpfigen Gremiums in der Wiener Urania gaben sich die Teilnehmer wortkarg. Weder Rauch noch Kogler oder Klubobfrau Sigrid Maurer wollten bei ihrem Eintreffen eine Wortspende abgeben. Lobende Worte kamen hingegen von Umweltministerin Leonore Gewessler meinte hingegen, Mückstein gebühre Dank. Dass man Rauch gewinnen konnte, sei "ein großer Grund zur Freude", so die Ministerin.

Livestream von der Pressekonferenz:

Schon vor Bekanntwerden der Rochade im grünen Regierungsteam hatte sich am Donnerstag Bundeskanzler Karl Nehammer zu Wort gemeldet und für den Fall eines Rücktritts eine „rasche Übergabe" in Aussicht gestellt.

Kritik an der erneuten Regierungsumbildung kam unterdessen von der Opposition. „Es stellt sich die Frage, wie zielführend das für Österreich ist, wenn inmitten zweier Krisen das nächste Regierungsmitglied das Handtuch wirft", meinte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Ähnlich Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger: „Ich finde es reichlich unglücklich, dass wir in einer Pandemie bald den dritten Gesundheitsminister haben werden.“

FPÖ-Obmann Herbert Kickl ortete in dem Wechsel ein „personaltaktisches Manöver". Seiner Ansicht nach will die Regierung nach dem „völligen Versagen" und der „evidenzbefreiten, schikanösen und menschenverachtenden Corona-Politik" damit ein paar Sympathien zurückgewinnen.

(APA/Red.)