Andrey Chalienko kommt aus Russland. In seiner Wohnung in Wien lebt er mit seinen zwei Freunden aus der Ukraine. Seit einer Woche sind sie zu viert: Ein geflüchteter Ukrainer hat bei ihnen Unterschlupf gefunden. Wie gehen die jungen Männer mit der Situation in ihrer Heimat um?

In der Wohnung von Andrey Chalienko liegt Angst in der Luft. Wo noch vor ein paar Wochen über die Erlebnisse des Tages gesprochen wurde, von der Lehrveranstaltung oder dem Sprachkurs erzählt, gemeinsam gelacht, Karten gespielt, gekocht und gegessen wurde, herrscht heute bedrückte Stille.

Andrey ist Russe. Seine Mitbewohner kommen aus der Ukraine. Während rund 1800 Kilometer weiter weg ihre Landsleute zum Krieg aufgerufen wurden, die einen Bomben werfen, die anderen sich davor in Luftschutzbunkern verstecken, die einen ihr Hab und Gut packen und vor dem Krieg fliehen, die anderen diesen nicht als solchen bezeichnen dürfen, sitzen Andrey Chalienko, Daniil Andriienko und Kostyantyn Matsekh in ihrer Küche im dritten Wiener Gemeindebezirk und überlegen, wie sie helfen können. Seit rund einer Woche sitzt ein weiteres WG-Mitglied in ihrer Runde: Danylo Cherniak, der aus der Ukraine geflüchtet ist und bei ihnen Unterschlupf bekommen hat. „Meine Familie lebt jetzt in verschiedenen Ländern“, erzählt er. „Meine Mutter ist in Tschechien, meine Stiefgeschwister in Deutschland. Mein Stiefvater ist in Lwiw geblieben.“ Zum Kämpfen.

Immer wieder läuten die Handys der jungen Männer. Nachrichten von der Familie, Lebenszeichen von Freunden, neue Schreckensmeldungen aus ihren Heimatstädten. Über die Frage, wie es ihnen gehe, denkt man zweimal nach, ehe man sie dann doch stellt. „Was würden Sie antworten, wenn Sie Ihre Mutter um fünf Uhr in der Früh anruft und sagt, der Krieg startet?“, gibt der 20-jährige Kostyantyn zur Antwort. Und noch eine heikle Frage liegt auf der Zunge. Wie kann er als Ukrainer heute mit einem Russen zusammenleben?