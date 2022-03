"Gaspreis könnte sich für Haushalte verdoppeln"

Der frühere E-Control-Chef Walter Boltz warnt vor massiv steigenden Gaspreisen auch für Haushalte und kritisiert die Untätigkeit der Politik in der Vergangenheit.

Er könne sich durchaus vorstellen, dass sich der Gaspreis für einen durchschnittlichen Haushalt in Österreich „mdhr als verdoppeln“ könnte. Mit dieser Aussage sorgte der frühere E-Controll-Chef Walter Boltz in einem Interview im ORF-Radio für Aufsehen. In Österreich werden knapp 1,2 Millionen Haushalte mit Gas geheizt. Die Gasspeicher sind derzeit nur noch zu einem Fünftel gefüllt. Selbst wenn alle für Österreich reservierten Speicher voll wären, würde das lediglich ein Viertel des Jahresbedarfs abdecken, betonte Boltz.

Zwar verfügt Österreich über höhe Speicherkapazitäten, der Großteil davon ist aber nicht für Österreich bestimmt. So lagert etwa Slowenien seine Gasvorräte auch in Österreich. Darauf haben wir natürlich keine Zugriff, betonte Boltz. Bis vor kurzem hatte die russische Gazprom viel Gas in der EU gespeichert, vor allem in Österreich, Deutschland und den Niederlanden. So wollte der russische Staatskonzern demonstrieren, dass er ein sicherer Gaslieferant für die EU ist. Jahr für Jahr seien diese Speicher von Gazprom gefüllt worden. Nur nicht 2021. Im Vorjahr füllte Gazprom die Speicher plötzlich nicht mehr, sie stehen seither leer. Damals hätten wohl bereits die Alarmglocken schrillen müssen, so Energieexperte Boltz.

Abhängigkeit von Russland hat unter OMV-Chef Seele zugenommen

Er kritisierte auch die Untätigkeit der Regierung. Die Energiepolitik sei in der Vergangenheit mehr Sache der OMV gewesen als der Politik. Österreichs Abhängigkeit vom russischen Gas sei traditionell hoch gewesen, aber unter dem früheren OMV-Chef Rainer Seele sei diese noch größer geworden. Mittlerweile deckt Russland 80 Prozent des heimischen Gasbedarfs ab. Kein anderes EU-Land ist derart exponiert. Die Regierung habe sich in die Energiepolitik der teilstaatlichen OMV nicht eingemischt, sagte Boltz. Das sei ein strategischer Fehler gewesen.

Nun gehe es darum, kurzfristig andere Gasquellen zu erschließen. Österreich sei in der Lage sowohl aus dem Mittelmeerraum als auch über die Nordsee Gas zu beziehen. Dass Russland von sich aus den Gashahn abdreht, hält Boltz für eher unwahrscheinlich. Möglicherweise für wenige Tage oder Wochen. Bis in den Sommer würden die heimischen Gasvorräte jedenfalls noch reichen.

Stromkunden müssen schon bald tiefer in die Tasche greifen

Erst am Donnerstag haben die ersten heimischen Energieversorger angekündigt, dass die die Preise erhöhen werden. Der Verbund erhöht mit 1. Mai die Strom- und Gastarife für Haushalts- und Gewerbekunden. Für Endverbraucher mit normalem Energieverbrauch erhöhen sich die monatlichen Energiekosten bei einer jährlichen Belieferungsmenge von 3.500 kWh Strom um durchschnittlich rund 21 Euro, bei einer Menge von 15.000 kWh Gas um ca. 75 Euro, rechnete heute der Energiekonzern vor. Der Verbund zählte Ende 2021 rund 450.000 Strom- und 80.000 Erdgaskunden.

Die Kunden werden ab Mitte März 2022 angeschrieben. Gemäß den Verbraucherschutzbestimmungen haben sie dann aufgrund einer einseitigen Preiserhöhung die Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln. Die Preiserhöhung basierte auf den von der Österreichischen Energieagentur ermittelten und veröffentlichten Indizes für Strom (ÖSPI) und Gas (ÖGPI) und seien den stark gestiegenen Energiepreisen auf den Weltmärkten geschuldet, betonte der Verbund heute in einer Aussendung. "Verglichen mit dem März des Vorjahres kostet Strom mehr als dreimal so viel, Gas hat sich sogar um knapp das Fünffache verteuert", wird vorgerechnet.

Verbund erhöht im Mai Gas- und Strompreise

Zuletzt hatten auch andere Strom- und Gasanbieter auf den globalen Preisschub reagiert. Und wie schaut es mit der Wechselwilligkeit der Kunden aus? Im Vorjahr haben über alle Energieversorger hinweg 330.000 Kunden ihren Energieanbieter gewechselt, das Jahr zuvor waren es 316.000.

Der Verbund-Konzern selbst durfte sich zuletzt über einen deutlichen Gewinnanstieg freuen. Ein höheres Strom-Großhandelspreisniveau durch teurere Primärenergieträger und CO2-Zertifikate ließen den Nettogewinn (Konzernergebnis) in den ersten neun Monaten 2021 um 23,0 Prozent auf 587,4 Mio. Euro steigen. 51 Prozent am börsennotierten Verbund hält der Staat Österreich.