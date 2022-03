Dîner Du Monde

A MARVELLOUS NIGHT AT THE MUSEUM

Als einer der kreativsten und technisch erfahrensten Meisterköche Sloweniens lernte er das Handwerk bei den Besten – von Europa bis Amerika. Der Chefkoch des Restaurants Hiša Denk in Zgornja Kungota, das mit einem wunderbaren Ambiente erfreut, setzt die kulinarische Tradition der Familie fort. Aber von Tag zu Tag, von Teller zu Teller, wertet er sie mit seiner besonderen Vision und Kühnheit auf.

Am 29. März präsentiert der Chefkoch seine „Signature Dishes“ und zaubert internationale Gerichte in das Weltmuseum Wien! Tauchen Sie in eine andere Welt ein und lassen Sie sich einen Abend lang kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnen.