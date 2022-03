Sehr geehrte Oligarchen!

Es könnte weitergehen wie bisher, finden Sie nicht auch?

Wir mögen Euch. Wir lieben Euch. Ihr habt unsere Städte weltläufiger gemacht, den Charme von St. Petersburg, Moskau und Wladiwostok in unsere Nobelrestaurants gebracht. Ihr habt zwar die Immobilienpreise in unseren Nobelvierteln ein wenig in die Höhe getrieben, aber dank Euch gibt es noch Nobelviertel. Wir lieben es, im Urlaub Eure Jachten zu bewundern. Eure Fußballer in der Premier League. Was täten unsere Privatschulen ohne Euren Nachwuchs? Von den Boutiquen gar nicht zu reden.

Es könnte ewig so weitergehen, finden Sie nicht auch? An der Côte d'Azur und in London, in Kitzbühel und in Wien. Da wäre zuvor nur noch eine Kleinigkeit zu erledigen, vielleicht setzen Sie sich also einmal zusammen und überlegen sich was. Oligarchen aller Länder, vereinigt Euch!

Und schon kann es weitergehen wie bisher. In den Nobelrestaurants und Nobelvierteln, auf den Jachten, in der Premier League. und den Privatschulen. An der Côte d'Azur und in London, in Kitzbühel und in Wien. Und in den Boutiquen könnten die – wieder freigeschalteten – Kreditkarten wieder glühen.

Das wäre, liebe Oligarchin, lieber Oligarch, doch ganz in Ihrem Interesse – oder?

Mit freundlichen Grüßen/S uvascheniem!



