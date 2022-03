Atos Österreich zieht in IZD Tower

Das IT-Unternehmen verlegt seinen Firmensitz in den 22. Wiener Bezirk.

Das IT-Unternehmen Atos Österreich verlegt seinen Firmensitz in den IZD Tower im 22. Wiener Bezirk. Dort soll auf einer Gesamtfläche von 5100 Quadratmetern ein vollkommen neues Raum- und Arbeitskonzept entstehen, wofür das Unternehmen rund sieben Mio. Euro in die Hand nimmt. Ein wesentlicher Aspekt bei der Auswahl des neuen Standortes war laut eigenen Angaben die Nachhaltigkeit: Dank der zentralen Lage und guten öffentlichen Anbindung erhofft man sich jährliche CO 2 -Einsparungen von 35 Tonnen. Die Übersiedlung soll bis Jänner 2023 abgeschlossen werden.