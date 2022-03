Immofinanz baut E-Ladestationen aus

Der Immobilienkonzern erweitert gemeinsam mit Amic energy und Smartrics das Angebot an E-Ladestationen in Wien.

Die Immofinanz will an ihren Stop Shop-Standorten das Angebot von E-Ladestationen erweitern und hat sich dafür mit Amic Energy und Smartrics zusammengetan. Derzeit können bereits Ladestationen an den zwei Stop Shop-Standorten Simmering und Stadlau genutzt werden. Der Ausbau an den restlichen elf österreichischen Stop Shops sei bereits in vollem Gange, heißt es aus dem börsenotierten Unternehmen. Dabei soll es sich um Schnellladesäulen handeln, an denen je nach Leistungskraft der E-Autos die Batterie innerhalb von 30 Minuten bis zu 80 Prozent aufgeladen werden kann.