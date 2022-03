Vorerst keine öffentlichen Termine für Van der Bellen

Nach einem Treffen mit dem Bundespräsidenten wurde eine Person positiv auf das Coronavirus getestet. Ein aktueller Test Van der Bellens fiel negativ aus.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte am Donnerstag Kontakt mit einer danach positiv auf das Coronavirus getesteten Person. Er wird daher vorsichtshalber vorerst keine öffentlichen Termine wahrnehmen, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Freitag mit. Ein aktueller Test Van der Bellens am Freitag fiel negativ aus. Der Bundespräsident ist drei Mal geimpft und testet sich regelmäßig.

Ob dies Auswirkungen auf die für nächste Woche geplante Angelobung des neuen Sozial- und Gesundheitsministers Johannes Rauch (Grüne) haben wird, ist vorerst noch offen.

(APA)