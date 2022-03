Karrt Moskau pro-russische Demonstranten nach Cherson?

Wagenkolonnen mit Zivilisten sollen in der Nacht auf Freitag von der Krim nach Cherson transportiert worden sein. Es könnte geplant sein, mit ihnen eine große Demonstration in der von Russland kontrollierten Stadt zu organisieren.

Am Freitag mehrten sich die Indizien, dass in der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Cherson in der Südostukraine eine größere Propagandaoperation bevorstehen könnte. Wagenkolonnen mit Zivilisten seien in der Nacht auf Freitag von der Krim nach Cherson transportiert worden und es sei womöglich geplant, mit ihnen eine große Demonstration zu organisieren, sagte ein Bewohner der Stadt der APA am Vormittag. Er berichtete auch über eine katastrophale humanitäre Lage.

Diese herangekarrten "Darsteller", bei denen es sich um keine Stadtbewohner handle, könnten etwa den Anschluss der ukrainischen Region Cherson an die Krim verlangen, erklärte der Chersoner. Laut anderen Spekulationen könnte auch die Ausrufung einer "Chersoner Volksrepublik" geplant sein.

Propagandaaktionen der Russen befürchtet

Abgesehen davon plane Russland die öffentliche Verteilung von humanitären Gütern, um Bilder zu erzeugen, dass sich die Bewohner der Stadt über die russische "Befreiung" freuten und glücklich seien, ein nazistisches Regime abgeschüttelt zu haben. "Das ist alles eine Propagandaoperation des russischen Geheimdiensts FSB", mutmaßte der Ukrainer.

Freilich gebe es in der Stadt derzeit wirklich große Probleme mit Lebensmitteln und Medikamenten, schilderte der Chersoner. "Menschen sterben in den Kellern, weil es keine medizinische Hilfe gibt", erzählte er.

Sollte es am Freitag oder in den nächsten Tagen zu derartigen Inszenierungen kommen, würden sie der vom russischen Machthaber Wladimir Putin forcierten Darstellung des Angriffskrieges als "Denazifikation" entsprechen. Derartige propagandistische Bemühungen würden gleichzeitig aber auch suggerieren, dass Russland eine langfristige Kontrolle oder Besetzung der konkreten Region plant. Die Oblast Cherson spielt eine strategisch wichtige Rolle für die Bewässerung des 2014 annektierten Halbinsel Krim über den Nord-Krim-Kanal, durch den in den letzten Jahren kein Wasser nach Süden geflossen war.

Stadtgründer war Namensgeber der „Potemkinschen Dörfer“

Die unweit der Dnepr-Mündung gelegene und 1776 gelegene Stadt Cherson ist zudem für Russlands Imperialgeschichte äußerst bedeutsam. Der berühmte Stadtgründer Grigori Potjomkin (1739-1791), bekannt auch als Liebhaber von Zarin Katherina der Großen und als Namensgeber der "Potemkinschen Dörfer", liegt in Cherson begraben.

Potemkinsche Dörfer Die Bezeichnung (ein Synonym für die Vorspiegelung falscher Tatsachen) geht auf die - allerdings unwahre - Geschichte zurück, Feldmarschall Grigori Potjomkin habe im Jahr 1787 Kulissen von Dörfern aufgestellt und vermeintliche Dorfbewohner von einem Dorf zum nächsten transportieren lassen. Der angebliche Zweck: Katharina die Große sollte bei ihrer Reise durch Neurussland über den Wohlstand der neu besiedelten Gegend getäuscht werden.

(APA)