Auf jeden Fall besser als Schnickschnack.

Wenn Klaus Fischer über Wein spricht, dann fallen bald so Worte wie „Schnickschnack“ oder „herumdoktern“. Das mag er nämlich nicht. An seinen ­Weinen wird weder herumgedoktert noch braucht es viel Schnickschnack. Ist vorerst auch gar nicht möglich.

Denn das kleine Weingut in St. Anna am Aigen im steirischen Vulkanland hatte vor zwei Jahren gerade einmal 1,5 Hektar Weingärten. ­Mittlerweile wurden drei weitere Hektar dazugepachtet. Leben können er und ­seine Geschwister Claudia und Bernhard vorerst noch nicht davon.

Klaus ist im Hauptberuf Kellermeister an der Weinbauschule in Silberberg. Aber bald schon will er „Vollzeitwinzer“ sein. Die Weine schmecken jetzt schon nach Vollzeit. Der „Riesling Ried Stradenberg 2020“ ist spannend, leichtfüßig und sehr mineralisch.

Dieser spezielle Geschmack komme vom vulkanischen Gestein, sagt Klaus Fischer. Aber wie beschreibt man ihn? „Kalter Rauch“, meint Fischer. Klingt auf jeden Fall besser als Schnickschnack.



Weingut Fischer, „Riesling Stradenberg 2020“, 19 Euro ab Hof, www.fischer-weine.at

