32.419 Corona-Neuinfektionen, weiterhin viele Hospitalisierungen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Freitagnachmittag mit reichlich Verspätung veröffentlicht worden. Mit über 32.000 Fällen fällt sie deutlich höher aus, als die Morgenmeldung aus dem EMS.

Am Tag vor den Öffnungen im ganzen Land haben die Corona-Zahlen erneut auf sich warten lassen. Mit reichlich Verzögerung wurden schließlich 32.419 neue Fälle von Covid-19 vermeldet. Gestern waren es 31.566 Corona-Neuinfektionen, vor einer Woche 31.324. Dazwischen sank die Zahl zwischenzeitlich auf 20.210 neue Fälle ab. 36 weitere Corona-Todesopfer sind heute hinzugekommen, womit seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren bereits 14.960 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben sind.

52 Menschen weniger, als am Vortag müssen heute aufgrund einer Corona-Infektion im Spital behandelt werden. Somit liegt die Zahl der Hospitalisierten am Freitag bei 2547 und somit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Vor einer Woche lag die Anzahl der Hospitalisierungen aufgrund von Covid-19 bei 2478.

Die Anzahl der Intensivpatientinnen und -patienten bleibt dagegen seit Wochen relativ gleich. 193 Menschen müssen aktuell aufgrund von Corona intensivmedizinisch behandelt werden. Das sind 4 Personen mehr, als gestern. Vor einer Woche war die Zahl exakt gleich, wie heute. Deutlich mehr Intensivpatientinnen und -patienten hat es zuletzt Mitte Jänner gegeben.

Erhöhtes Niveau bei neu diagnostizierten Fällen

Die 32.419 Neuinfektionen liegen über dem Schnitt der vergangenen Woche, hier wurden täglich 28.246 neue Fälle gemeldet. Mehr Infizierte hat es an einem Freitag zuletzt vor drei Wochen - am 11. Februar, mit 32.712 weiteren Fällen - gegeben. An den beiden vergangenen Freitagen waren es jeweils weniger als 32.000 Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 2.213,5 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Freitag gab es in Österreich 287.557 laborbestätigte aktive Fälle, um 5060 mehr als am Tag zuvor. Ab Samstag fallen - mit Ausnahme Wiens - so gut wie alle Corona-Maßnahmen. Davon ausgenommen sind Bereiche mit vulnerablen Personen sowie Geschäfte des täglichen Gebrauchs und Öffis.

Wieder gestiegen ist vor den Öffnungen auch die effektive Reproduktionszahl. Laut dem Update der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) und der TU Graz lag sie nunmehr genau bei 1, nach 0,95 in der vergangenen Woche. Das bedeutet, dass ein Infizierter statistisch gesehen derzeit einen weiteren Menschen mit dem Coronavirus ansteckt. In Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Wien liegt die effektive Reproduktionszahl unter 1. Im Burgenland, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg liegt sie über 1. Die Anzahl der täglich neu diagnostizierten Fälle ist in allen Bundesländern auf einem erhöhten Niveau, konstatierten die Experten.

235 Corona-Toten in den letzten sieben Tagen

Sehr hoch ist auch die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19. In den vergangenen sieben Tagen wurden 235 Todesfälle registriert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 167,5 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

In den vergangenen 24 Stunden wurde halb so viel getestet, wie an den Tagen zuvor. Insgesamt wurden laut den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium 405.043 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 262.804 aussagekräftige PCR-Tests, 12,3 Prozent fielen positiv aus. Dieser 24-Stunden-Wert liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen Woche, hier waren von durchschnittlich 481.222 PCR-Analysen 5,9 Prozent positiv.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 2.808.008 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten 2.505.491 Personen. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Vorarlberg mit 2424,6, gefolgt von Niederösterreich, Oberösterreich und Tirol (2398,2, 2397 bzw. 2293,2). Dahinter reihen sich Salzburg (2281,9), die Steiermark (2258), das Burgenland (1966,1), Kärnten (1956,6) und Wien (1897).

Zahl der Impfungen weiterhin niedrig

Sehr gering ist weiterhin die Zahl der verabreichten Corona-Schutzimpfungen. Nur 5932 Immunisierungen wurden am Donnerstag durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.801.209 Personen bereits zumindest eine Impfung erhalten. Exakt 6.244.007 Menschen und somit 69,9 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 76,1 Prozent. In Niederösterreich haben 72 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70,7 Prozent. Nach Wien (68,9), Tirol (68,1), Kärnten (66,8), Salzburg (66,1) und Vorarlberg (65,9) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 65,5 Prozent.

Bundesländermeldungen sorgten für Verzögerung

Am frühen Nachmittag lag heute nach wie vor keine Meldung zu den Neuinfektionen der letzten 24 Stunden vor. Erst gegen 3 Uhr sind die Zahlen veröffentlicht worden. Normalerweise sind die Zahlen spätestens gegen Mittag online ersichtlich. Grund für die Verzögerung waren die fehlenden Meldungen aus den Bundesländern. Diese haben bereits in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die aktuellen Zahlen erst Stunden, oder sogar Tage später zur Verfügung standen.

Laut der EMS-Morgenmeldung wurden heute jedenfalls 29.693 neue Fälle von Covid-19 in Österreich registriert. Diese Zahl wurde allerdings noch keiner Datenbereinigung unterzogen. Da sie auch doppelte und falsch gemeldete Fälle beinhaltet, fällt sie in der Regel höher aus und sollte daher nur zur Orientierung dienen. Nicht so am heutigen Freitag, an dem die 32.419 neuen Fälle deutlich darüber lagen.

