32.419 Corona-Neuinfektionen, weiterhin viele Hospitalisierungen

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist am Freitagnachmittag mit reichlich Verspätung veröffentlicht worden. Mit über 32.000 Fällen fällt sie deutlich höher aus, als die Morgenmeldung aus dem EMS.

Am Tag vor den Öffnungen im ganzen Land haben die Corona-Zahlen erneut auf sich warten lassen. Mit reichlich Verzögerung wurden schließlich 32.419 neue Fälle von Covid-19 vermeldet. Gestern waren es 31.566 Corona-Neuinfektionen, vor einer Woche 31.324. Dazwischen sank die Zahl zwischenzeitlich auf 20.210 neue Fälle ab.

52 Menschen weniger, als am Vortag müssen heute aufgrund einer Corona-Infektion im Spital behandelt werden. Somit liegt die Zahl der Hospitalisierten am Freitag bei 2547 und somit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Vor einer Woche lag die Anzahl der Hospitalisierungen aufgrund von Covid-19 bei 2478.

Die Anzahl der Intensivpatientinnen und -patienten bleibt dagegen seit Wochen relativ gleich. 193 Menschen müssen aktuell aufgrund von Corona intensivmedizinisch behandelt werden. Das sind 4 Personen mehr, als gestern. Vor einer Woche war die Zahl exakt gleich, wie heute. Deutlich mehr Intensivpatientinnen und -patienten hat es zuletzt Mitte Jänner gegeben.

Bundesländermeldungen sorgten für Verzögerung

Am frühen Nachmittag lag heute nach wie vor keine Meldung zu den Neuinfektionen der letzten 24 Stunden vor. Erst gegen 3 Uhr sind die Zahlen veröffentlicht worden. Normalerweise sind die Zahlen spätestens gegen Mittag online ersichtlich. Grund für die Verzögerung waren die fehlenden Meldungen aus den Bundesländern. Diese haben bereits in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die aktuellen Zahlen erst Stunden, oder sogar Tage später zur Verfügung standen.

Laut der EMS-Morgenmeldung wurden heute jedenfalls 29.693 neue Fälle von Covid-19 in Österreich registriert. Diese Zahl wurde allerdings noch keiner Datenbereinigung unterzogen. Da sie auch doppelte und falsch gemeldete Fälle beinhaltet, fällt sie in der Regel höher aus und sollte daher nur zur Orientierung dienen. Nicht so am heutigen Freitag, an dem die 32.419 neuen Fälle deutlich darüber lagen.

