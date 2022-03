Ukraines Traum von der Fußball-WM inmitten der Kriegswirren

Das ukrainische Nationalteam möchte um die Qualifikation für die WM 2022 spielen. Aber wie und wann?

Anstatt des Fußballs rollen in der Ukraine Panzer. Die nationale Premjer-Liha, sie ist wie das Leben zum Erliegen gekommen. Das ist angesichts der humanitären Katastrophe absolut unwichtig, beschäftigt aber die Fußballwelt. Am 24. März stünde das WM-Playoff der Ukraine in Schottland an. Nachdem zwei Drittel der Teamspieler bei Vereinen in ihrer Heimat engagiert sind, ist die Nationalmannschaft de facto nicht wettbewerbsfähig.

Der ukrainische Verband wandte sich aus nachvollziehbaren Gründen also an den schottischen Verband sowie an Fifa und Uefa – mit der Bitte, das so wichtige Spiel in Glasgow zu verlegen. Kommt dieses Duell nicht zustande, hätte es auch Auswirkungen auf das ÖFB-Team. Denn Österreich empfängt am 29. März Sieger oder Verlierer der Begegnung Schottland gegen Ukraine – oder eben nicht.