Bürgermeister von Katowice: Kapazitäten von Polen bald zu Ende

Die grüne Politikerin Ernst-Dziedzic machte sich ein Bild von der Lage an der polnisch-ukrainischen Grenze. Polen werde bald Hilfe der EU brauchen, heißt es dort.

Die Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen ist derzeit groß in Polen. In der südpolnischen Stadt Katowice (Kattowitz) sind überall blau-gelbe Fahnen zu sehen. Der Bürgermeister Marcin Krupa trägt die ukrainischen Nationalfarben wie viele andere als Schleife am Revers. Noch gehe es mit der Aufnahme, die Kapazitäten seien aber bald zu Ende und Polen werde Hilfe brauchen, sagt er bei einem Besuch der Grünen-Politikerin aus Österreich Ewa Ernst-Dziedzic am Freitag.

Die meisten, die bisher gekommen seien, hätten in Polen Verwandte oder Freunde und würden von denen untergebracht, erzählt der Bürgermeister. Aber ab jetzt würden Ukrainer ankommen, die niemand kennen und nichts hätten. Zudem würden die Privatunterkünfte, welche von hilfsbereiten Polen zur Verfügung gestellt wurden, bald alle voll sein, so Krupa.

Rufe nach EU-Hilfsfonds

Er geht davon aus, dass die Kapazitäten in wenigen Wochen erschöpft sein werden. Auch die Plätze in Schulen und Kindergärten seien bald voll. Ukrainische Kinder würden bereits jetzt in Privatkindergärten untergebracht, was eine große finanzielle Belastung für die Stadt sei. Die Behörden gehen davon aus, dass die Menschen lange in Polen bleiben werden, berichtet der Bürgermeister. Daher werde Polen finanzielle und logistische Hilfe von der Europäischen Union brauchen am besten in Form eines Hilfsfonds.

Die Hilfsbereitschaft sei derzeit enorm groß und alle Länder hätten Unterstützung zugesagt, "ich bin natürlich gespannt, wie es weitergeht, wenn die Zahlen steigen", sagt die außenpolitische Sprecherin der Grünen im Nationalrat Ernst-Dziedzic, die am Freitag nach Polen gereist ist, um sich ein Bild von der Lage zu machen, gegenüber der APA. Am Samstag ist ein Besuch an der polnisch-ukrainischen Grenze geplant, wo derzeit täglich zehntausende Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen. "Wir haben es jetzt mit einer Million Menschen zu tun, die die Grenze überschritten haben, aber wir wissen, dass sich weitere Millionen auf den Weg machen werden wenn dieser Krieg nicht sofort gestoppt werden kann", so Ernst-Dziedzic.

600.000 Flüchtlinge in Polen

Bisher sind offiziell mehr als 600.000 ukrainische Flüchtlinge nach Polen gekommen. Gegenüber vom Rathaus ist ein provisorisches Informationsbüro, wo ankommende Flüchtlinge an Unterkünfte, medizinische Versorgung oder Arbeitsstellen weiter vermittelt werden. Im Nebenhaus ist eine Notschlafstelle in einem kleinen Straßenlokal eingerichtet worden. Hinter einer spanischen Wand stehen 20 Feldbetten. Ein paar Frauen sitzen darauf, Kinder spielen dazwischen.

Die Betroffenheit sei auch deshalb so groß in Polen, weil es nicht nur um einen Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft gehe, sondern die Sicherheitsordnung und der Frieden von ganz Europa durch Russland bedroht sei, meint der Bürgermeister.

(APA)