Mit dem Folterer am Pokertisch

Das Grauen schlummert, ein Trauma enthüllt sich: „The Card Counter“ knüpft an frühere Großtaten von Paul Schrader an – und Hauptdarsteller Oscar Isaac blüht auf.

Was Pokerspieler und Filmemacher gemeinsam haben? Beide lassen sich nicht gern in die Karten schauen, zumindest bis sie alles auf den Tisch legen. Paul Schraders „The Card Counter“, eine Schuld-und-Sühne-Studie, befolgt die Prinzipien der sich langsam entblößenden Traumata, wie alle besseren Filme im Œuvre des Drehbuchautors von „Taxi Driver“.

Hier folgt er dem vielsagend benannten William Tell (Oscar Isaac), der als Pokerspieler durch die Casinos tingelt, sich aber nach und nach mit den Narben seiner Vergangenheit beschäftigen muss. Tell war in einer US-amerikanischen Einheit, die 2004 während der Irak-Invasion in Abu Ghuraib Folterungen an Gefangenen verantwortete.