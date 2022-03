Draußen der Rassismus, in der Familie das Patriarchat

Mit „Dschinns“ hat Fatma Aydemir eine Familienchronik entworfen: Die dichte Erzählung ist zugleich packende Literatur und kollektive Erinnerung der Gastarbeitergeneration und ihrer Kinder.

Es sind die 1990er-Jahre, Deutschland, Kaltland, ein weiterer rassistischer Brandanschlag in der norddeutschen Kleinstadt Salzhagen. Wie durch ein Wunder überleben Cem und Bahar, die Kinder von Sevda Yılmaz.

Wie viele dieser Brandanschläge ohne Todesopfer, aktenkundig als „Unfall“, hat es eigentlich in den Nachwendejahren gegeben, gibt es bis heute? Wir wissen es nicht, werden es wohl nie wissen. Ein Gedanke, der selbst dann aufwühlt, wenn wir längst in dem Bewusstsein leben, dass die rassistischen Anschläge, die es in unsere Medien schaffen, nur die Spitze eines Eisbergs aus Gewalt und Terror sind.