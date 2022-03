Smetana, auch für die Ukraine

Epos der Inbrunst: Smetanas „Vaterland“ beim Festival „Grenzgänge: Tschechische Musik“ mit der Tschechischen Philharmonie.

Eigentlich wäre es „nur“ das erste Orchesterkonzert des Musikverein-Festivals „Grenzgänge: Tschechische Musik“ (bis 12. März) gewesen, der erste Abend eines Gastspiels der Tschechischen Philharmonie unter ihrem Chefdirigenten, Semyon Bychkov, eröffnet von Bedřich Smetanas „Vaterland“-Zyklus. Dann kam der Krieg. Im Einklang mit „allen führenden Konzerthäusern in ganz Europa“, so Intendant Stephan Pauly, hat deshalb auch der Musikverein den Konzertabend des 3. März sämtlichen Betroffenen gewidmet, ihn mit der ukrainischen Nationalhymne begonnen und danach in einer Schweigeminute der Kriegsopfer gedacht. Smetanas „Má vlast“, diese „Bibel der tschechischen Nationalkultur“, so Bychkov vorab, habe bei der Vorbereitung in Prag bei aller Vertrautheit plötzlich anders geklungen, eine zusätzliche Bedeutung gewonnen; unsere Verwandten in der Ukraine würden auch diese klingende Unterstützung fühlen.

„Schtsche ne wmerla Ukrajiny i slawa, i wolja – Noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben“. Mychajlo Werbyzkyjs ukrainische Hymne, ohnehin keine vor Fröhlichkeit berstende Komposition, wirkte unter Bychkov dann besonders wehmütig. Und „Má vlast“, dieses Plädoyer für Freiheit und Selbstbestimmung, hier wie dort? Wenn die Tschechische Philharmonie ihre musikalische Muttersprache spricht, dann ist sozusagen jeder Háček und jeder Kroužek der Partitur exakt an seinem Platz. Der Klang ist voll, warm, rund in sämtlichen Gruppen, in flexibler Mischung scheint sich bei diesem Orchester alles wie von selbst geschmeidig aufeinander abzustimmen. Bychkov prägte die Lesart mit Inbrunst und Pathos im besten Sinne, vor allem aber zielte er auf eine üppige Gesanglichkeit, die in sämtlichen Lagen das Kantable an Smetanas Tonsprache hervorkehrte. Märchenhaft rauschten schon die Harfen am Beginn von „Vyšehrad“; famos, wie sich das tiefe Blech in der Mondscheinszene der „Moldau“ butterweich unter das glitzernde Lichterspiel legte oder wie die Klarinette in „Šárka“ das Verführungswerk der listigen Amazone tat. Nicht erst am Beginn von „Aus Böhmens Hain und Flur“, wo schier unendliche Weizenfelder wogen, war der Gedanke an die Ukraine unumgänglich. Und gibt es einen störrischeren, widerständigeren Choralbeginn als die insistierenden Töne der „Gotteskämpfer“, die Smetana symbolträchtig verwendet?